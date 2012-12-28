«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Общество
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14 минут назад
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«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Глава города Евгения Уваркина на своей оперативке сообщила, что подрядчик пообещал закончить реконструкцию горбатого моста к сентябрю, а не концу года.
— Липчанам нужно несколько дней, чтобы адаптироваться к новой дорожной обстановке.
Также мэр напомнила подчиненным, что с учетом полностью перекрытого моста подрядчик пообещал управиться с его реконструкцией к сентябрю, а не к концу года, как это предполагалось техническим заданием.
В свою очередь, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил, что утром в центре города наблюдались пробки, из-за чего автобусы муниципального парка и частных перевозчиков выбились из графиков. С учетом новых реалий сотрудники организаций городской администрации, отвечающих за безопасность дорожного движения, уже занялись перенастройкой некоторых светофорных объектов, чтобы быть готовыми к вечернему часу пик:
— В Липецке — маятниковая система движения транспорта в часы пик: утром все едут из спальных районов на работу, многие — на предприятия Левобережья, а вечером возвращаются домой. Посмотрим, как будет складываться ситуация в центре города вечером. Мы постоянно мониторим ситуацию. При необходимости еще раз внесем изменения в работу светофоров, но это недопустимо делать чрезмерно часто. В итоге мы получим оптимальные режимы движения транспорта.
Также Павел Звонарев сказал, что выбившиеся сегодня утром из графика перевозчики не будут наказаны рублем.
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