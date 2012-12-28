Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей

А 24-летнего мужчину обманули на 250 тысяч рублей при заказе секс-услуг.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники под самыми разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой облаcти, 42-летний липчанин продавал гараж. На объявление откликнулся потенциальный покупатель и попросил данные карты для внесения предоплаты. После этого продавец недвижимости лишился 750 тысяч рублей.58-летней женщине позвонили «сотрудники силовых структур» и сообщили о предпринимаемых в отношении неё мошеннических действиях: якобы кто-то на имя женщины оформляет кредит. В результате потерпевшая сама взяла в кредит почти 290 тысяч рублей и через банкоматы перевела деньги на указанные мошенниками счета.24-летнего мужчину обманули при заказе секс-услуг на 250 тысяч рублей. Деньги у него выманили под предлогом необходимости разблокировки сайта.28-летняя женщина больше недели играла на бирже. Но заработать на инвестициях не получилось: мошенникам липчанка перевела 598 тысяч рублей.Но аферисты не гнушаются и совсем небольшими суммами: одного потерпевшего обманули на 1300 рублей, попросив деньги в долг со взломанной страницы его знакомого.