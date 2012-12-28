Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
У «Мяты» на Водопьянова стреляли: полиция выясняет, кто и в кого
Происшествия
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
Происшествия
На детской площадке у ребёнка украли телефон
Происшествия
Читать все
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
Происшествия
Пенсионерка нашла телефон школьника и отказалась его возвращать
Происшествия
На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия
За парковку на газонах мэрия обещает штрафы
Общество
Липецкая область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса
Экономика
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
В чае для осужденного обнаружили марихуану
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди на один день сделают перерыв
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
500
сегодня, 17:01
7

Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей

А 24-летнего мужчину обманули на 250 тысяч рублей при заказе секс-услуг.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники под самыми разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой облаcти, 42-летний липчанин продавал гараж. На объявление откликнулся потенциальный покупатель и попросил данные карты для внесения предоплаты. После этого продавец недвижимости лишился 750 тысяч рублей.

58-летней женщине позвонили «сотрудники силовых структур» и сообщили о предпринимаемых в отношении неё мошеннических действиях: якобы кто-то на имя женщины оформляет кредит. В результате потерпевшая сама взяла в кредит почти 290 тысяч рублей и через банкоматы перевела деньги на указанные мошенниками счета.

24-летнего мужчину обманули при заказе секс-услуг на 250 тысяч рублей. Деньги у него выманили под предлогом необходимости разблокировки сайта.

28-летняя женщина больше недели играла на бирже. Но заработать на инвестициях не получилось: мошенникам липчанка перевела 598 тысяч рублей.

Но аферисты не гнушаются и совсем небольшими суммами: одного потерпевшего обманули на 1300 рублей, попросив деньги в долг со взломанной страницы его знакомого.
мошенничество
0
1
0
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шебутной
14 минут назад
нормально так жрицу заказал за 250
Ответить
Вася
46 минут назад
А все таки много денег у народа
Ответить
Лиса Алиса
47 минут назад
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь...
Ответить
Да
54 минуты назад
Очень дороги сейчас услуги стали, однако.
Ответить
Да уж
57 минут назад
Развелось воров и воришек. Но 250 тысяч на интим услуги - это что-то. Лучше жениться и все деньги в семью Опять же борщи горячие и прочие блага.)
Ответить
Депутат
37 минут назад
Да уж, ты женился или по-прежнему сам борщ варишь? Да и то и другое
Ответить
Да уж
30 минут назад
Да уж, ты женился или по-прежнему сам борщ варишь? Да и то и другое Я жениться не могу, у меня ориентация правильная. Я бабушка и у меня свой дед есть. А ты такой же депутат, как я - испанский лётчик
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru