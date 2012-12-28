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Происшествия
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сегодня, 17:01
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Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
А 24-летнего мужчину обманули на 250 тысяч рублей при заказе секс-услуг.
58-летней женщине позвонили «сотрудники силовых структур» и сообщили о предпринимаемых в отношении неё мошеннических действиях: якобы кто-то на имя женщины оформляет кредит. В результате потерпевшая сама взяла в кредит почти 290 тысяч рублей и через банкоматы перевела деньги на указанные мошенниками счета.
24-летнего мужчину обманули при заказе секс-услуг на 250 тысяч рублей. Деньги у него выманили под предлогом необходимости разблокировки сайта.
28-летняя женщина больше недели играла на бирже. Но заработать на инвестициях не получилось: мошенникам липчанка перевела 598 тысяч рублей.
Но аферисты не гнушаются и совсем небольшими суммами: одного потерпевшего обманули на 1300 рублей, попросив деньги в долг со взломанной страницы его знакомого.
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