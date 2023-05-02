Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату

Представляем вам культурную программу наступившего дня.

Второй день погода в Липецке будет одинаковой – 15-17 градусов тепла и преимущественно без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21б, 21, 21а, 23, 25, 42; Луговой, 3; проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87а, 87а/1.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами погрузятся в потёмки жители улиц 1-я Воронежской, 2-я Воронежской, 3-е Сентября, 78 квадрат, Академика В.М. Бехтерева, Буденного, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Индустриальной, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Сырской, Чехова.









Уже в 6 утра на улице Гагарина в районе железнодорожного вокзала образовалась пробка красного цвета. И это, как говорится, только начало. Не опоздать на работу или важную встречу помогут только ранний выезд и «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.





Сегодня движение может быть затруднено ещё и по этой причине.









Наконец-то нормальный квиз в Липецке! Центральная городская библиотека им. С. Есенина приглашает знатоков кино.Сразиться в интеллектуальной битве в рамках киноквиза «В кадре» можно будет в 13:00.















Спектакль о поздней любви (16+)





В Липецком академическом театре драмы им. Л. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Я. Пулинович.











Спектакль длится 2 часа 50 минут с антрактом.







Концерты





Услышать музыку можно сегодня днём в библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская, 2). В 14:00 здесь выступит ансамбль «Возраста нет», в котором своё творчество продемонстрируют артисты предпенсионного и пенсионного возрастов (12+).















А время юных настанет в резиденции «АРТ-Завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в 18:00. Здесь состоится «Студенческая весна» липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС). Прийти могут не только ученики этого заведения, но и все желающие (16+).







Юридический ликбез (12+)





В ДК «Матырском» (ул. Энегргостроителей, 5а) в 12:00 с подрастающим поколением поговорят о правах и обязанностях.















Большинство участвовавших в опросе SuperJob липчан не страдают излишней скромностью. Каждый третий опрошенный считает, что его КПД на работе превышает 100 процентов.В среднем же свою эффективность липчане оценили в 88%. Успехи коллег земляки ценят скромнее – 75%, а начальство как всегда наименее эффективное – 65%.















У руководителей своя точка зрения. Эффективность подчинённых они оценили только на 69%.





… И ещё скромные





При этом лишь 6% «эффективно работающих липчан» считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации, выяснили в другом опросе SuperJob.















С 8:00 до 18:00 будет проходить монтаж приборов учёта, из-за которого возможно отключение света до 3-х часов на улицах Архангельской, Астраханской, Базарной, Базовый проезд, Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, З. Космодемьянской, Инженерной, Исполкомовской, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Морской, Осенний проезд, Почтовой, Санаторной, Силикатной, Тепличной, Ударников, Усманской, Фабричной, Фурманова, ЮношескойКак сообщили в мэрии Липецка, первым делом обновят разметку на центральных улицах города -Зегеля, Плеханова, Ленина, Интернациональной, Гагарина, проспекте Победы. Всего в планах у подрядной организации нанести новую разметку на 160 улицах Липецка, что составляет 63 000 квадратных метра. Завершить работу планируют в конце августа.Между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием вспыхивает настоящая любовь. Долгожданное счастье так близко: выйти замуж за любимого человека в красивых розовых туфельках, читать книги на чердаке под покрывалом, продать опостылевший дом и отправится в кругосветное путешествие. Однако такой неожиданный «роман» весьма не по нраву детям Эльзы и Василия. Отпрыски видят в их любви угрозу своему материальному благополучию и боятся осуждения общества, поэтому решают разлучить возлюбленных.В рамках недели правовых знаний пройдёт тематическая программа «Знать, чтобы не оступиться!». С подростками поговорят юристы, психологи, сотрудники правоохранительных органов. Они расскажут, как вести себя в обществе, чтобы не переходить ту самую грань.82% уверены, что достойны большего: 24% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 26% никак не решатся этого сделать. Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Особенно их много среди людей с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.