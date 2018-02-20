Количество депутатов горсовета Ельца увеличится

Народных избранников станет больше на 5 человек

Как сообщили в городском Совете депутатов Ельца, на последней сессии горсовета депутаты рассмотрели изменения в Устав городского округа. Учитывая рекомендации публичных слушаний, заключения Управления Министерства юстиции РФ по Липецкой области, прокуратуры города Ельца, депутаты приняли изменения в Устав. Так, количество депутатов увеличится до 30 человек (сейчас депутатов – 25). При этом 20 депутатов Совета депутатов города Ельца будут избираться по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов по единому пропорциональному избирательному округу.

Также теперь правомочность сессии признаётся при присутствии на ней не менее 50% депутатов от установленного количества депутатов. Ранее было необходимо присутствие не менее 75% депутатов на сессии.

Фото: elets-sovet.ru