Общество

сегодня, 12:08

Количество депутатов горсовета Ельца увеличится

13 423
#Елец #горсовет
Количество депутатов горсовета Ельца увеличится

Народных избранников станет больше на 5 человек

Как сообщили в городском Совете депутатов Ельца, на последней сессии горсовета депутаты рассмотрели изменения в Устав городского округа. Учитывая рекомендации публичных слушаний, заключения Управления Министерства юстиции РФ по Липецкой области, прокуратуры города Ельца, депутаты приняли изменения в Устав. Так, количество депутатов увеличится до 30 человек (сейчас депутатов – 25). При этом 20 депутатов Совета депутатов города Ельца будут избираться по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов по единому пропорциональному избирательному округу.

Также теперь правомочность сессии признаётся при присутствии на ней не менее 50% депутатов от установленного количества депутатов. Ранее было необходимо присутствие не менее 75% депутатов на сессии.

Фото: elets-sovet.ru

13 423
#Елец #горсовет

Комментарии (13)

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ельчанин

8 минут назад
Ну что это такое!!!! Население города Ельца уменьшается, а количество депутатов растет. Количество гос.служащих в муниципальном округе Елец растет. Денег в бюджете города Ельца нет. Бюджет насквозь дотационный. Глава города Ельца как свадебный генерал- денег-то нет, чего решать, что делать, без денег-то. Давай увеличим корпус( слово-то какое мощное) депутатов до 40 чел. или до 50 чел. Да чего уж там, давай не глядя до 100 чел. Попадем в книгу рекордов. На одну тысячу жителей будет по одному депутату. Хоть наглядимся вдоволь на своих избранников. Да, не забудьте увеличить штат помощников депутатов- ведь надо же помогать избраннику. Увеличить шат секретарш, шоферов, махальщиков( в смысле платочками от жары обмахивать будут), гувернеров и т.д и т.п.
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гость

сегодня, 13:33
Русс, слова сказанные ПЕТРОМ 1 актуальны и ныне!
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максим белов

сегодня, 13:29
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с.доброе

сегодня, 13:11
- дайте там идиотов мало.
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Оооо

сегодня, 13:11
Опять Елец
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ельчанин

сегодня, 13:05
А то что ж. Вместо того чтобы заставить этих дармоедов работать, давайте снизим правомочность сессии до 15%
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Петрович

сегодня, 13:00
+ ещё пять мандатов
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с .доброе

сегодня, 12:52
а чего вы хотели - дебилы размножаются стремительно и они живучи.
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Отцы и деды

сегодня, 12:41
Что ж поделать, подрастают наши детки, теплые стульчики им нужны!
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может лучше-

сегодня, 12:39
Количество дармоедов горсовета Ельца увеличится?
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