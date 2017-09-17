Хотел быть на танке, а оказался…

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

«Прекрасная» работа терминалов, выборы в городской Совет, змеи и «аттракцион невиданной смелости» у памятника танкистам – в нашей еженедельной подборке.

Пункты пополнения транспортных карт по-прежнему работают через раз







Какая же подборка без рассказа о работе новой системы оплаты проезда в общественном транспорте?! Нас продолжают убеждать, что «все работает, как часы», а мы своими глазами продолжаем видеть другое. На этой неделе мы в третий раз снимали терминал продажи и пополнения транспортных карт на 19-м микрорайоне. И в третий раз он не работал. Между тем, владельцы транспортных карт нового образца могут положить деньги на счет только в таких терминалах, которых в городе всего 23 т.е. в среднем по одному на 20 тысяч человек. И те работают через раз…

Вновь липчане разрываются между двумя реальностями – той, о которой рассказывают чиновники и увиденной своими глазами.

Выборы, выборы…







Тихо и почти незаметно неделю назад прошли дополнительные выборы депутатов в городской Совет Липецка. Все 4 мандата достались кандидатам от партии власти. Если покопаться чуть глубже, и посмотреть на количество проголосовавших за победителей людей, то оно потрясает: 700-800 человек. Т.е. чтобы стать депутатом, достаточно, чтобы за вас дружно проголосовали жильцы двух-трех многоэтажек. Большинство липчан предпочитают на выборы не ходить.

«Демократический пик» явно миновал. Раньше и выборы были другими, и выбор был…

Жители региона собирают грибы и травятся ими







Липчане в последние две недели собирали грибы ведрами, вывозили из леса машинами. Естественно, выросло и число людей, отравившихся «дарами леса». Почти два десятка жителей региона госпитализированы после употребления грибов.

Прямо таки «золотая лихорадка» в лесах, точнее – грибная.

Огромная змея угрожала липчанам







Метровую гадюку поймали спасатели прямо во дворе жилого дома на проспекте 60-летия СССР. Змею увезли за город. К счастью, она не успела причинить вред никому из людей.

О, сколько разных гадюк так и норовят испортить нам жизнь!

Все больше липчан уходят «в тень»







В теневом секторе экономики занята 161 тысяча жителей Липецкой области. Это только по официальным данным Росстата. По этому показателю липчане даже опережают среднероссийские показатели. В среднем в стране «в тени» работают 19,9 % жителей.

И чего все уходят в неформальный сектор, ведь по телевизору показывают, что экономика у нас поднялась на небывалую высоту! А еще любопытно, как проходит подсчёт занятых в теневом секторе людей. Они сами отчитываются, что нарушают закон, уходят от налогов и т.д.? Или за ними следят, но докладывают только статистикам, а не в «компетентные органы»?

Смелость на грани идиотизма







Липецкий подросток ради бравады залез на памятник танкистам, где его снял на видео товарищ и выложил материалы в социальные сети – мол, вот какой крутой парень. А между тем ответственность за осквернения памятников никто не отменял. В результате обстоятельствами «смелого поступка» заинтересовалась полиция.

Хотел быть «на коне», вернее – «на танке», но теперь, видимо, дрожит от страха под кроватью.

Липчанка может лишиться машины из-за долгов







Липчанка задолжала 111 тысяч рублей за электричество. И в итоге судебные приставы арестовали ее автомобиль. Женщина кинулась искать деньги везде, где только можно. В итоге долг быстро уменьшился на 40 тысяч, но по закону дама должна рассчитаться полностью в течение 10 дней. Иначе машина будет продана по «бросовой цене», а выручка пойдет в уплату долга.

Говорили же: платите за свет вовремя. Об этом предупреждали еще на плакатах времен СССР.

Конкурс подарков учителям







В Липецких школах родители протестуют против поборов. А в Лебедяни решили устроить конкурс лучших подарков учителям. Правда, лебедянцы решили все презенты делать своими руками – аппликации, лоскутное шитье, глиняные игрушки…

Вот-вот: дарить в школах только то, что изготовлено своими руками, а не заработано свои горбом.

Песочный «Спартак»







В селе Волчьем Добровского района болельщик московского «Спартака» выложил песочную клумбу в цветах любимого клуба.

Ничью в гостях со словенским «Марибором» сейчас преподносят чуть ли не как показатель прогресса российского футбола. А ведь несколько лет назад точно такой же результат называли позором». Эй, из кого там песок сыплется?

Удивлялся Егор КРЕТОВ.