Перевозившего около 5 килограммов наркотиков туляка заключили под стражу

Жителя соседнего региона задержали сотрудники ГИБДД после досмотра машины. Суд отправил его на 2 месяца в СИЗО на время следствия

Сегодня прокуратурой Чаплыгинского района поддержано ходатайство следователя территориального отдела полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего жителя Тульской области, задержанного по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Распространение жителем Тульской области наркотиков пресекли сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области и ГИБДД, остановив для проверки документов автомобиль, в котором ехал подозреваемый. В ходе осмотра машины обнаружены и изъяты синтетические наркотические вещества общей массой 4920 граммов, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.