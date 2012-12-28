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113
58 минут назад
3

Перевозившего около 5 килограммов наркотиков туляка заключили под стражу

Жителя соседнего региона задержали сотрудники ГИБДД после досмотра машины. Суд отправил его на 2 месяца в СИЗО на время следствия

Сегодня прокуратурой Чаплыгинского района поддержано ходатайство следователя территориального отдела полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего жителя Тульской области, задержанного по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Распространение жителем Тульской области наркотиков пресекли сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области и ГИБДД, остановив для проверки документов автомобиль, в котором ехал подозреваемый. В ходе осмотра машины обнаружены и изъяты синтетические наркотические вещества общей массой 4920 граммов, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
задержание
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Иван да Марья
15 минут назад
Халявщики 21- летние и рядом с этим возрастом, так будет с каждым кто думает что так можно заработать))) учитесь и работайте иначе вашим перспективы небо в полосочку, вот этого глупого халявщика ждут минимум 15 лет... Вам это надо!!!???
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Бабаха
36 минут назад
Бездельники угроза для нашего общества...
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Город 48
52 минуты назад
Гаденыш. Накормить его этоц гадостью. Сколько горя принес
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