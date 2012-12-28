Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Происшествия
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58 минут назад
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Перевозившего около 5 килограммов наркотиков туляка заключили под стражу
Жителя соседнего региона задержали сотрудники ГИБДД после досмотра машины. Суд отправил его на 2 месяца в СИЗО на время следствия
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