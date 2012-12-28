«Знойная иностранка» влюбила в себя жителя Грязей и обокрала его

История общения на сайте знакомств завершилась банальным мошенничеством

56-летний грязинец подружился на сайте знакомств с иностранкой.- За три дня загадочная девушка полностью влюбила в себя потерпевшего. Она поделилась с ним своими планами о переезде в Россию и попросила ей в этом помочь. Мошенница придумала историю об удачном вложении денег у себя на Родине. На вырученные средства иностранка хотела приобрести российскую недвижимость. От мужчины требовалось перевести её денежные средства в рубли. Наличность ему должен был передать курьер, контакты которого грязинцу подсказала «возлюбленная». Связавшись с молодым человеком через мессенджер, гражданин обсудил с ним порядок действий. Курьер запросил оплату своих услуг – он оценил работу в 92 000 рублей. Недолго думая, очарованный иностранкой мужчина решил рискнуть и перечислил указанную сумму доставщику. Как только деньги поступили на счёт, злоумышленники перестали отвечать грязинцу на сообщения, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.