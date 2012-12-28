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80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Общество
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сегодня, 10:07
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80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Церемония перезахоронения останков подростка, двух женщин и красноармейца прошла в селе Ожога Воловского района
В 2023 году во время поисково-разведывательной экспедиции в рамках проекта «Без срока давности» липецкими поисковиками на месте расположения в 1942 - 1943 годах концлагеря проводились дополнительные исследования и обнаружены останки пяти человек.
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, по поручению ЦА СК России проведена доследственная проверка. С целью идентификации останков проведены молекулярно-генетические, медико-криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, результаты которых позволили установить пол погибших, примерный возраст и причиненные им при жизни травмы.
- Согласно выводам экспертов, обнаружены останки двух женщин в возрасте 40 - 49 лет и 50 - 59 лет, мужчины 20 - 29 лет, подростка 15-18 лет. Кроме этого, обнаружен фрагмент скелета пятого человека. При жизни погибшим были причинены огнестрельные ранения из нарезного оружия, произведённого в городе Дурлах в 1940-1941 гг. и состоявшего на вооружении немецкой армии. Кроме этого, тела подверглись термическому воздействию. По обнаруженным частям армейской одежды и обуви советского производства можно предположить, что среди убитых и сожжённых был красноармеец, - сообщили в региональном Следкоме.
Останки узников перезахоронены в братской могиле на месте концлагеря. Состоялась траурная церемония с минутой молчания и возложением венков к месту погребения узников концлагеря.
Поисково-архивная работа в рамках проекта «Без срока давности» будет продолжена.
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