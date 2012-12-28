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А знаете ли вы
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сегодня, 09:17
2

«Тот самый Липецк»: город авиаторов

В двенадцатом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об авиационной истории нашего города

Из этого выпуска вы узнаете:

- как и когда появилась авиация в Липецке;

- о секретной немецкой школе люфтваффе и дочери Геринга;

- о начальнике липецкой авиашколы — немце, Герое Советского Союза;

- об учебе в Липецке Василия Сталина и Валерия Чкалова и где они жили
Тот самый Липецк
а знаете ли вы что
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
гость
51 минуту назад
Миша , господин fed , гаражи пристроенные к историческому зданию , позор города Липецка. Демонтировать их надо , по закону .
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fed
36 минут назад
Я не против. Действуйте.
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