Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
А знаете ли вы
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сегодня, 09:17
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«Тот самый Липецк»: город авиаторов
В двенадцатом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об авиационной истории нашего города
- как и когда появилась авиация в Липецке;
- о секретной немецкой школе люфтваффе и дочери Геринга;
- о начальнике липецкой авиашколы — немце, Герое Советского Союза;
- об учебе в Липецке Василия Сталина и Валерия Чкалова и где они жили
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