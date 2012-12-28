«Тот самый Липецк»: город авиаторов

В двенадцатом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об авиационной истории нашего города

Из этого выпуска вы узнаете:- как и когда появилась авиация в Липецке;- о секретной немецкой школе люфтваффе и дочери Геринга;- о начальнике липецкой авиашколы — немце, Герое Советского Союза;- об учебе в Липецке Василия Сталина и Валерия Чкалова и где они жили