В садоводческом товариществе один домик сгорел, соседний – спасли

Пожар произошел в СНТ «Тракторостроитель-3»

- 5 апреля на пульт диспетчера поступила информация о возгорании в садоводческом товариществе «Тракторостроитель-3» Грязинского района. По прибытию пожарных расчётов огонь практически полностью уничтожил садоводческий дом площадью 24 кв. метра и начал перекидываться на соседнее здание. Благодаря усилиям двух отделений пожарных частей 43 и 44 областного Управления государственной противопожарной спасательной службы удалось потушить пожар и спасти частный дом, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы России Липецкой области.