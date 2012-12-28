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Общество
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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Сегодня, 5 апреля, мэр Евгения Уваркина назвала дату отключения отопления в Липецке, двое из попавших в жуткое ДТП под Краснодаром подростков пришли в себя, и что известно о задержании чиновницы облздрава.
Об окончании сезона Ельце также с 8 апреля, сообщил мэр города Евгений Боровских.
В компании «Квадра» уточнили, что отключение отопления в многоквартирных домах будет производиться поэтапно в течение нескольких дней. В социальных объектах — школах, поликлиниках, детских садах — подачу тепла прекратят по заявкам руководителей учреждений.
После завершения отопительного сезона начнутся ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей — отключения горячей воды.
«Мы очень рады. Возьмем плату за полный месяц!» — написала Квадра, подразумевая, что тем, кто платит по нормативу, плату за отопление насчитают за целый месяц.
«Да, хватит уже, плату возьмут по факту отопления, за семь дней апреля! Если у вас нет общедомового счетчика, не нойте, вы в течении всего отопительного сезона платили меньше, чем мы по общедомовому. Все справедливо!» — ответила Лира.
«Сейчас отключат, а затем похолодает!» — вангует Гость.
Один из четырех подростков-спортсменов пришел в себя после страшной аварии под Краснодаром, и рассказал подробности ДТП. Он сообщил, что тренер, Максим Раилко пытался уйти от столкновения. «Но этот недочеловек и на обочине всех нашёл», — привела слова юноши в своем Telegram-канале начальник городского департамента по физкультуре и спорту Ксения Казакова.
А тренер ДЮСШ № 7 Елена Королева добавила, что в сознании уже два подростка. Они разговаривают и начали получать питание. По словам Елены Королевой, у всех четверых детей синяки от ремней безопасности. Ремни их и спасли. «Макс ушел в обочину. Если бы виновник просто проехал по встречке, они бы разъехались. Но он потерял управление и влетел в наших. Видимо, скорость была огромная», — написала Елена на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, страшная авария произошла 1 апреля на трассе «Кавказ». Тренер липецкой спортшколы Максим Раилко вёз своих воспитанников на автомобиле «Лада-Приора», на встречу ему выехал автомобиль «Шкода». Его водитель был пьян. Максим Раилко погиб на месте, четверо подростков получили тяжелые травмы.
Накануне появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника управления здравоохранения Липецкой области Людмилу Чередникову. По данным газеты «Коммерсант», задержание связано с «некими претензиями к госпоже Чередниковой на предыдущем месте работы — в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. Его офис расположен в Воронеже, поэтому, ее доставили в Воронеж для проведения следственных действий».
Ни одна из официальных структур не захотела прокомментировать случившееся.
Этой ночью на территории Липецкой области ожидаются заморозки до -3 градусов. В Липецке ночью — от 0 до -2 градусов. А днем повернет на тепло: столбики термометров могут подняться до отметки в +13 градусов.
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