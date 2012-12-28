Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы

Сегодня, 5 апреля, мэр Евгения Уваркина назвала дату отключения отопления в Липецке, двое из попавших в жуткое ДТП под Краснодаром подростков пришли в себя, и что известно о задержании чиновницы облздрава.