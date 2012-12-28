Один вратарь «Металлурга» женился, второй – уехал в аренду

В липецком «Металлурге» две новости, связанные с голкиперами.

У Вялова контракт с «Металлургом» ещё на полтора сезона – до лета 2025 года. Во Владимир его отпустили до 10 июля текущего года – с тем, чтобы Дмитрий восстановил игровые кондиции, вернулся в Липецк и претендовал бы на роль основного вратаря.











Пока гигантский Вялов выделялся среди вратарей "Металлурга" только ростом. Рядом Кобзев - 189 см.

