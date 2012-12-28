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Спорт
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12 минут назад
Один вратарь «Металлурга» женился, второй – уехал в аренду
В липецком «Металлурге» две новости, связанные с голкиперами.
Яворский – уроженец Челябинска, но футбольное образование завершал в Академии столичного «Чертаново». Как рассказал сам Никита, со своей возлюбленной он познакомился в Москве. Девушка сопровождает его во всех командах, в которых он играет: сначала пара жила вместе в Иваново, зимой перебралась в Липецк.
График у Яворского получился весьма стремительным: в среду – игра с «Чайкой», в которой голкипер оставил ворота на замке (0:0), в четверг – свадьба, в пятницу – отъезд с командой в Новосибирск.
Семьи спортсменов – весьма специфические. В медовый месяц новобрачным предстоит не раз разлучаться. Никиту ждут ещё две поездки в Москву, одна – в Красндар. Но ребята считают, что настоящей любви частые расставания не помеха.
А 25-летний гинант (рост 203 см) Дмитрий Вялов, так и не получивший игровой практики в «Металлурге», уехал в аренду во владимирское «Торпедо», выступающее в «группе Б» второго дивизиона. Сам Дмитрий объяснил GOROD48 это решение стремлением получить игровую практику. Поскольку пробиться в основу «сталеваров» за спинами Яворского и Александра Кобзева сложно.
У Вялова контракт с «Металлургом» ещё на полтора сезона – до лета 2025 года. Во Владимир его отпустили до 10 июля текущего года – с тем, чтобы Дмитрий восстановил игровые кондиции, вернулся в Липецк и претендовал бы на роль основного вратаря.
Пока гигантский Вялов выделялся среди вратарей "Металлурга" только ростом. Рядом Кобзев - 189 см.
Торпедовцы первый матч проводят сегодня на выезде с подмосковным «Знаменем Труда». Главный тренером команды является бывший футболист ЦСКА, чемпион России-2003 Денис Евсиков.
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