Выходные в Липецке: гастроли белгородского театра, иранское кино и огненная сказка

Представляем культурную программу уикенда.

Синоптики предсказывают переменную облачность, преимущественно сухую погоду и температуру днём от +11 до +13 градусов.









В субботу, 6 апреля, с 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Ворошилова, 3, 4; Первомайской, 34.









6 апреля электричество будут отключать лишь на 3 часа: в промежутке с 8:00 до 18:00 – на улице Фабричной и в садоводчестве «Дачный-4», а с 9:00 до 17:00 на улицах Боровой, З. Космодемьянской, Добровской, Железногорской, Патриотической.















В 18:30 начнётся очередная «Art-тусовка», которая сегодня будет посвящена русским сказкам. Стартует она с показа 15-минутной сказки «Влюбленный султан» от творческого клуба «Сова» (12+). В 19:00 состоится интеллектуальная игра «По страницам сказок» (12+), в 21:00 - культурно-просветительский проект российского рисовальщика (не путать с художником) Ефима Казака «Ефим и сказочные богатыри» (16+).













Картина Ефима Казака - то ли гения, то ли совсем наоборот. Фото vk.com/efimkazak



В субботу в 11:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) стартует открытый областной фестиваль учащихся класса общего фортепиано «Нота вдохновения».









В 12:00 здесь покажут сказку «Огневушка-поскакушка» —для чтеца, солистов и ансамбля народных инструментов по мотивам сочинения П. Бажова к 145-летию писателя. В этой истории рассказывается о девочке по имени Огневушка, которая умеет прыгать через огонь. Она живет в лесу и помогает людям, которые заблудились или попали в беду. Огневушка помогает мальчику найти дорогу домой, а также спасает его от злого медведя. Сказка учит детей быть добрыми и помогать друг другу в трудных ситуациях.









Команда профессионалов (12+)





Взрослые музыканты 6 апреля порадуют своим творчеством в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).





В 18:30 в рамках проекта «Музыка на закате» здесь выступят известные липецкие музыканты Татьяна и Михаил Левитины (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Алексей Петрушкин (виолончель), Татьяна Золотых (фортепиано). Они сыграют музыку разных эпох, стран и континентов.











Фото /vk.com/vbiblioteku







Вход – любая бумажная купюра, беременным и детям – бесплатно.







На берегу Океана…





А ещё в «Библиотеке» 6 апреля в 15:01 – постановка-перфоманс «Прикосновение» (12+) - о красоте первозданной природы на берегу бескрайнего Океана, где каждый зритель становится со-творцом еле видимого глазу мира оживающих коряг, камней, капель воды и ветра...











Фото vk.com/vbiblioteku







Вход свободный.





Гастроли белгородского театра





В Липецкой академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого начинаются гастроли коллег из Белгорода.





Государственный академический театр драмы им. М.С. Щепкина в субботу и воскресенье в 11:00 покажет детский спектакль «Карлик Нос» по знаменитой сказке В. Гауфа (6+).





Маленьких зрителей ждут встречи со старухой-колдуньей, гусыней Мими, которая и не гусыня вовсе, герцогом-обжорой и другими удивительными героями.















Взрослым гости 6 апреля в 18:00 покажут комедия «Мера за меру» по произведениям У.Шекспира (16+).







и страстными любовными историями. Впрочем, эффектный финал всё расставит по своим местам.





7 апреля в 19:00 состоится спектакль «Любовь и голубы» (16+).





Кто по кинофильму не знает историю любителя голубей Васи Кузякина? А на сцене вы её видели?





Спектакли на Соколе





Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 6 апреля в 18:30 вновь порадует комедией положений по пьесе М. Камолетти «Новый Год по-французски (Пижама для шестерых») (16+).





Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...















7 апреля в 18:00 зрителей ждёт «Бабий бунт» по рассказам М. Шолохова (12+).









«Ностальгия»





Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает 6 апреля в 17:00 в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а).





Киносеанс будет посвящён 65-летию выдающегося иранского режиссёра и сценариста Маджида Маджиди. На экране – фильм «Ивовое дерево» (Иран, 2005 г, 16+.) - философская и очень поэтичная притча о слепом профессоре тегеранского университета, прозревающем после операции и открывающем жизнь в совершенно ином свете.











Пойдём в кино





А ещё в ОЦКНТ организуют киносеансы выходного дня. В субботу и воскресенье будут показывать мультик «Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона». Южная Корея. Режиссёр Кан Сын-хун (6+).





Сеансы 6 и 7 апреля пройдут в 12:00 и в 15:00.











В воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до окончания работ расстанутся с комфортом потребители на улицах Детской, 13а; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст1; Юношеской, 11, 11а, 11а ст1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а; а также жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.7 апреля с 09:00 до 17:00 трехчасовое отключение ждёт жителей улицы Студеновской.В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) можно ярко провести субботний вечер.«Открытый микрофон»на котором свои таланты может продемонстрировать любой желающий, будет работать с 20:00 в течение часа.Послушать выступления молодых музыкантов может любой желающий бесплатно.Юных любителей музыки ждут в воскресенье, 7 апреля, в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2).В постановке использована музыка М. Мусоргского, Н. Будашкина, А. Глазунова, Е. Киверкова, С. Никулина, И. Холминова. Сказку представят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» (руководитель Вера Камбалина), и солисты Липецкой филармонии Наталия Тюленева, Сергей Блинков и Галина Овсянникова. Режиссер — Пётр Куликов.Правитель Вены герцог Винченцио объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело — судью, известного своей неподкупностью и знанием законов. Сам герцог, скрывшись под обликом монаха Лодовико, остается в городе и тайно наблюдает за дальнейшими событиями. Действие изобилует интригами, подкупами, обманомУшли бабы из хутора. Свою бабскую артель организовали. А казаки свою, «мужчинскую» коммуну завели. Ох, что из этого вышло!.. Только как не крути, а плохо казакам без баб, да и бабам без своих казачков-тоска. «Малыш Кронк, один из друзей Пороро, случайно находит и проглатывает волшебный камень. Кронк вдруг становится сильным и огромным, но его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро отправляется в захватывающее путешествие к замку дракона. Друзьям предстоит разработать план, как пробраться внутрь замка и освободить Кронка от заклятья.