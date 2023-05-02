Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сотрудники ФСБ задержали чиновницу облздрава: что известно на этот момент
Общество
33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
Общество
Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»
Происшествия
20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила
Происшествия
В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
Общество
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Общество
Кабина грузовика смялась после столкновения на трассе «Дон»
Происшествия
Сантехник обчистил клиента
Происшествия
Читать все
Приятели нашли у торгового центра чужую банковскую карту и потратили с неё 2851 рубль
Происшествия
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Происшествия
Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Общество
C матери двоих детей требуют взыскать пособия на 392 619 рублей
Общество
«Тот самый Липецк»: город авиаторов
А знаете ли вы
У 33-летнего липчанина изъяли синтетические наркотики
Происшествия
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Общество
Выходные в Липецке: гастроли белгородского театра, иранское кино и огненная сказка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
103
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: гастроли белгородского театра, иранское кино и огненная сказка

Представляем культурную программу уикенда.

Весна заблудилась

Синоптики предсказывают переменную облачность, преимущественно сухую погоду и температуру днём от +11 до +13 градусов.

Изображение WhatsApp 2024-03-31 в 22.06.55_7091db9b.jpg

Отключение воды

В субботу, 6 апреля, с 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Ворошилова, 3, 4; Первомайской, 34.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (4).jpeg

В воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до окончания работ расстанутся с комфортом потребители на улицах Детской, 13а; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст1; Юношеской, 11, 11а, 11а ст1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а; а также жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключение света

6 апреля электричество будут отключать лишь на 3 часа: в промежутке с 8:00 до 18:00 – на улице Фабричной и в садоводчестве «Дачный-4», а с 9:00 до 17:00 на улицах Боровой, З. Космодемьянской, Добровской, Железногорской, Патриотической.

_A1071172.jpg

7 апреля с 09:00 до 17:00 трехчасовое отключение ждёт жителей улицы Студеновской.

Сказочная Art-тусовка

В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) можно ярко провести субботний вечер.

В 18:30 начнётся очередная «Art-тусовка», которая сегодня будет посвящена русским сказкам. Стартует она с показа 15-минутной сказки «Влюбленный султан» от творческого клуба «Сова» (12+). В 19:00 состоится интеллектуальная игра «По страницам сказок» (12+), в 21:00 - культурно-просветительский проект российского рисовальщика (не путать с художником) Ефима Казака «Ефим и сказочные богатыри» (16+).

WOYm1lWuvSc.jpg

Картина Ефима Казака - то ли гения, то ли совсем наоборот. Фото vk.com/efimkazak

«Открытый микрофон» (16+), на котором свои таланты может продемонстрировать любой желающий, будет работать с 20:00 в течение часа.

Музыкальный фестиваль (6+)

В субботу в 11:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) стартует открытый областной фестиваль учащихся класса общего фортепиано «Нота вдохновения».

P-j8ZhH6NDk.jpg

Послушать выступления молодых музыкантов может любой желающий бесплатно.

Огненная сказка (6+)

Юных любителей музыки ждут в воскресенье, 7 апреля, в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2).

В 12:00 здесь покажут сказку «Огневушка-поскакушка» —для чтеца, солистов и ансамбля народных инструментов по мотивам сочинения П. Бажова к 145-летию писателя. В этой истории рассказывается о девочке по имени Огневушка, которая умеет прыгать через огонь. Она живет в лесу и помогает людям, которые заблудились или попали в беду. Огневушка помогает мальчику найти дорогу домой, а также спасает его от злого медведя. Сказка учит детей быть добрыми и помогать друг другу в трудных ситуациях.

_DSC0008.JPG

В постановке использована музыка М. Мусоргского, Н. Будашкина, А. Глазунова, Е. Киверкова, С. Никулина, И. Холминова. Сказку представят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» (руководитель Вера Камбалина), и солисты Липецкой филармонии Наталия Тюленева, Сергей Блинков и Галина Овсянникова. Режиссер — Пётр Куликов.

Команда профессионалов (12+)

Взрослые музыканты 6 апреля порадуют своим творчеством в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 18:30 в рамках проекта «Музыка на закате» здесь выступят известные липецкие музыканты Татьяна и Михаил Левитины (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Алексей Петрушкин (виолончель), Татьяна Золотых (фортепиано). Они сыграют музыку разных эпох, стран и континентов.

yEbgwXnuUyk.jpg

Фото /vk.com/vbiblioteku

Вход – любая бумажная купюра, беременным и детям – бесплатно.

На берегу Океана…

А ещё в «Библиотеке» 6 апреля в 15:01 – постановка-перфоманс «Прикосновение» (12+) - о красоте первозданной природы на берегу бескрайнего Океана, где каждый зритель становится со-творцом еле видимого глазу мира оживающих коряг, камней, капель воды и ветра...

BRUHiqa9CCk.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Вход свободный.

Гастроли белгородского театра

В Липецкой академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого начинаются гастроли коллег из Белгорода.

Государственный академический театр драмы им. М.С. Щепкина в субботу и воскресенье в 11:00 покажет детский спектакль «Карлик Нос» по знаменитой сказке В. Гауфа (6+)

Маленьких зрителей ждут встречи со старухой-колдуньей, гусыней Мими, которая и не гусыня вовсе, герцогом-обжорой и другими удивительными героями.

6bb2820bbedb8d873d5a2fd85648b87b.jpg

Взрослым гости 6 апреля в 18:00 покажут комедия «Мера за меру» по произведениям У.Шекспира (16+).

Правитель Вены герцог Винченцио объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело — судью, известного своей неподкупностью и знанием законов. Сам герцог, скрывшись под обликом монаха Лодовико, остается в городе и тайно наблюдает за дальнейшими событиями. Действие изобилует интригами, подкупами, обманом
и страстными любовными историями. Впрочем, эффектный финал всё расставит по своим местам.

7 апреля в 19:00 состоится спектакль «Любовь и голубы» (16+).

Кто по кинофильму не знает историю любителя голубей Васи Кузякина? А на сцене вы её видели?

Спектакли на Соколе

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 6 апреля в 18:30 вновь порадует комедией положений по пьесе М. Камолетти «Новый Год по-французски (Пижама для шестерых») (16+).

Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

DSC_42251.jpg

7 апреля в 18:00 зрителей ждёт «Бабий бунт» по рассказам М. Шолохова (12+).

Ушли бабы из хутора. Свою бабскую артель организовали. А казаки свою, «мужчинскую» коммуну завели. Ох, что из этого вышло!.. Только как не крути, а плохо казакам без баб, да и бабам без своих казачков-тоска. «

«Ностальгия»

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает 6 апреля в 17:00 в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а).

Киносеанс будет посвящён 65-летию выдающегося иранского режиссёра и сценариста Маджида Маджиди. На экране – фильм «Ивовое дерево» (Иран, 2005 г, 16+.) - философская и очень поэтичная притча о слепом профессоре тегеранского университета, прозревающем после операции и открывающем жизнь в совершенно ином свете.


Пойдём в кино

А ещё в ОЦКНТ организуют киносеансы выходного дня. В субботу и воскресенье будут показывать мультик «Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона». Южная Корея. Режиссёр Кан Сын-хун (6+).

Малыш Кронк, один из друзей Пороро, случайно находит и проглатывает волшебный камень. Кронк вдруг становится сильным и огромным, но его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро отправляется в захватывающее путешествие к замку дракона. Друзьям предстоит разработать план, как пробраться внутрь замка и освободить Кронка от заклятья.
Сеансы 6 и 7 апреля пройдут в 12:00 и в 15:00.


Дорогие липчане! Возможно, свой вклад в вашу культурную программу этой публикацией внесёт и GOROD48, вы подберёте себе мероприятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru