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Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: гастроли белгородского театра, иранское кино и огненная сказка
Представляем культурную программу уикенда.
Синоптики предсказывают переменную облачность, преимущественно сухую погоду и температуру днём от +11 до +13 градусов.
Отключение воды
В субботу, 6 апреля, с 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Ворошилова, 3, 4; Первомайской, 34.
В воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до окончания работ расстанутся с комфортом потребители на улицах Детской, 13а; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст1; Юношеской, 11, 11а, 11а ст1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а; а также жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.
Отключение света
6 апреля электричество будут отключать лишь на 3 часа: в промежутке с 8:00 до 18:00 – на улице Фабричной и в садоводчестве «Дачный-4», а с 9:00 до 17:00 на улицах Боровой, З. Космодемьянской, Добровской, Железногорской, Патриотической.
Сказочная Art-тусовка
В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) можно ярко провести субботний вечер.
В 18:30 начнётся очередная «Art-тусовка», которая сегодня будет посвящена русским сказкам. Стартует она с показа 15-минутной сказки «Влюбленный султан» от творческого клуба «Сова» (12+). В 19:00 состоится интеллектуальная игра «По страницам сказок» (12+), в 21:00 - культурно-просветительский проект российского рисовальщика (не путать с художником) Ефима Казака «Ефим и сказочные богатыри» (16+).
Картина Ефима Казака - то ли гения, то ли совсем наоборот. Фото vk.com/efimkazak
«Открытый микрофон» (16+), на котором свои таланты может продемонстрировать любой желающий, будет работать с 20:00 в течение часа.
Музыкальный фестиваль (6+)
В субботу в 11:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) стартует открытый областной фестиваль учащихся класса общего фортепиано «Нота вдохновения».
Послушать выступления молодых музыкантов может любой желающий бесплатно.
Огненная сказка (6+)
Юных любителей музыки ждут в воскресенье, 7 апреля, в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2).
В 12:00 здесь покажут сказку «Огневушка-поскакушка» —для чтеца, солистов и ансамбля народных инструментов по мотивам сочинения П. Бажова к 145-летию писателя. В этой истории рассказывается о девочке по имени Огневушка, которая умеет прыгать через огонь. Она живет в лесу и помогает людям, которые заблудились или попали в беду. Огневушка помогает мальчику найти дорогу домой, а также спасает его от злого медведя. Сказка учит детей быть добрыми и помогать друг другу в трудных ситуациях.
В постановке использована музыка М. Мусоргского, Н. Будашкина, А. Глазунова, Е. Киверкова, С. Никулина, И. Холминова. Сказку представят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» (руководитель Вера Камбалина), и солисты Липецкой филармонии Наталия Тюленева, Сергей Блинков и Галина Овсянникова. Режиссер — Пётр Куликов.
Команда профессионалов (12+)
Взрослые музыканты 6 апреля порадуют своим творчеством в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
В 18:30 в рамках проекта «Музыка на закате» здесь выступят известные липецкие музыканты Татьяна и Михаил Левитины (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Алексей Петрушкин (виолончель), Татьяна Золотых (фортепиано). Они сыграют музыку разных эпох, стран и континентов.
Фото /vk.com/vbiblioteku
Вход – любая бумажная купюра, беременным и детям – бесплатно.
На берегу Океана…
А ещё в «Библиотеке» 6 апреля в 15:01 – постановка-перфоманс «Прикосновение» (12+) - о красоте первозданной природы на берегу бескрайнего Океана, где каждый зритель становится со-творцом еле видимого глазу мира оживающих коряг, камней, капель воды и ветра...
Фото vk.com/vbiblioteku
Вход свободный.
Гастроли белгородского театра
В Липецкой академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого начинаются гастроли коллег из Белгорода.
Государственный академический театр драмы им. М.С. Щепкина в субботу и воскресенье в 11:00 покажет детский спектакль «Карлик Нос» по знаменитой сказке В. Гауфа (6+).
Маленьких зрителей ждут встречи со старухой-колдуньей, гусыней Мими, которая и не гусыня вовсе, герцогом-обжорой и другими удивительными героями.
Взрослым гости 6 апреля в 18:00 покажут комедия «Мера за меру» по произведениям У.Шекспира (16+).
и страстными любовными историями. Впрочем, эффектный финал всё расставит по своим местам.
7 апреля в 19:00 состоится спектакль «Любовь и голубы» (16+).
Кто по кинофильму не знает историю любителя голубей Васи Кузякина? А на сцене вы её видели?
Спектакли на Соколе
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 6 апреля в 18:30 вновь порадует комедией положений по пьесе М. Камолетти «Новый Год по-французски (Пижама для шестерых») (16+).
Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...
7 апреля в 18:00 зрителей ждёт «Бабий бунт» по рассказам М. Шолохова (12+).
«Ностальгия»
Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает 6 апреля в 17:00 в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а).
Киносеанс будет посвящён 65-летию выдающегося иранского режиссёра и сценариста Маджида Маджиди. На экране – фильм «Ивовое дерево» (Иран, 2005 г, 16+.) - философская и очень поэтичная притча о слепом профессоре тегеранского университета, прозревающем после операции и открывающем жизнь в совершенно ином свете.
Пойдём в кино
А ещё в ОЦКНТ организуют киносеансы выходного дня. В субботу и воскресенье будут показывать мультик «Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона». Южная Корея. Режиссёр Кан Сын-хун (6+).
Сеансы 6 и 7 апреля пройдут в 12:00 и в 15:00.
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