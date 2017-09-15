В теневой сектор экономики уходят все больше липчан

Всего за квартал в Липецкой области «в тень» ушли 16 тыс. человек.

В теневом секторе экономики во II квартале в Липецкой области были заняты 161 тыс. человек, или 27,7%. Кварталом ранее число работающих в неформальном секторе составляло 145 тыс., или 25,9%, сообщает Росстат.

В России «в тени» работают 19,9%. Самыми законопослушными, как и кварталом ранее, оказались жители Москвы, где в неформальном секторе трудятся 3,1%. Максимальный показатель сохраняется у Чечни (63,3%), также более половины работающих ушли в тень в Ингушетии (52%).

8 тыс. липчан совмещали работу в теневом и формальном секторах, при том, более, чем для 7 тыс. неформальный сектор являлся источником дополнительного заработка, свыше 0,5 тыс. выбрали нелегальную работу в качестве основного источника доходов. Еще 153 тыс. человек трудились исключительно в «тени».