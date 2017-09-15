Экономика

вчера, 16:40

В теневой сектор экономики уходят все больше липчан

16 1178
#теневая экономика
1
В теневой сектор экономики уходят все больше липчан

Всего за квартал в Липецкой области «в тень» ушли 16 тыс. человек.

В теневом секторе экономики во II квартале в Липецкой области были заняты 161 тыс. человек, или 27,7%. Кварталом ранее число работающих в неформальном секторе составляло 145 тыс., или 25,9%, сообщает Росстат.

В России «в тени» работают 19,9%. Самыми законопослушными, как и кварталом ранее, оказались жители Москвы, где в неформальном секторе трудятся 3,1%. Максимальный показатель сохраняется у Чечни (63,3%), также более половины работающих ушли в тень в Ингушетии (52%).

8 тыс. липчан совмещали работу в теневом и формальном секторах, при том, более, чем для 7 тыс. неформальный сектор являлся источником дополнительного заработка, свыше 0,5 тыс. выбрали нелегальную работу в качестве основного источника доходов. Еще 153 тыс. человек трудились исключительно в «тени». 

16 1178
#теневая экономика
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Григорьев-не понял

вчера, 23:16
153 000, это те, кто конкретно забили болт на это государство. 7500, кто подрабатывает по ночам., а 0,5 тыс, это те, кто пристроил свою тудовую в администрацию, а так могилы копают.
ответить

Григорьев

вчера, 23:12
У меня таже байда. Просто с моим везением либо акула глухая, либо свисток без дырки. Я ИП закрыл только в этом году, до этого не закрывал, потому, что с долгами ПФ не ликвидировали. Теперь все пяткой в грудь стучат, что всегда закрывали, это только я такой . Неликвидируемый :(
ответить

Григорьеву

вчера, 21:47
Я в 2009 стал ИП. Сначала платил, потом перестал, когда понял, что все мои взносы в пыль превратились. Потом опять начинал платить, позже опять перестал, когда резко повысили взносы. И ещё позже вообще ушёл из ИП. Только, когда закрывался, то ПФ почему то не должен был. Правда штраф какой-то бестолковый выписали, типа какой-то отчёт во время не сдал
ответить

Не понял

вчера, 21:39
Чем отличается "свыше 0,5 тыс. выбрали нелегальную работу в качестве основного источника доходов" от "Еще 153 тыс. человек трудились исключительно в «тени»
ответить

Григорьев

вчера, 21:28
В 2007 оформил предпринимательство. Сейчас я должен ПФ 460 000 рублей, при нулевом доходе за весь период бездеятельности. Не ходите ребята в теневой сектор. Так Вас не удушат поборами и налогами.
ответить

эко

вчера, 19:59
очаково такая же хрень ни хуже стальнов москва
ответить

Папандопола

вчера, 19:43
У атамана нету золотого запаса и хлопцы начали разбегаться в разные стороны если и дальше так пойдет я тоже на Берусь в разные стороны !
ответить

гость

вчера, 19:38
На самом деле ,медведевское правительство специально гадит, это факт, а не ощущение.
ответить

электорат

вчера, 19:17
Транспортный налог,акцизы не бензин,платон и тд и тп...Чинуши,вы уж определитесь....
ответить

Липчанин

вчера, 18:44
Овод., Хватит уже.Донаводился.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Банковские вклады липчан выросли на 3%
#вклады
1
Банковские вклады липчан выросли на 3%

вчера, 16:36

Экономика
Липецкая область может обеспечить соседние регионы мясом, картофелем и овощами
#сельское хозяйство
7
Липецкая область может обеспечить соседние регионы мясом, картофелем и овощами

вчера, 09:48

Экономика
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился по итогам на 40,8 %
#таможня #экспорт #торговля
3
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился по итогам на 40,8 %

12.09.2017 15:24

Экономика
Почти четверть липецких семей выделяли на питание от 30% до 40% своих доходов
#траты населения
18
Почти четверть липецких семей выделяли на питание от 30% до 40% своих доходов

12.09.2017 09:51

Экономика
С Липецкой области снят запрет на поставку парнокопытных в Китай
#Россельхознадзор
6
С Липецкой области снят запрет на поставку парнокопытных в Китай

11.09.2017 15:43

Экономика
Липчанам выдали на 35% больше новых кредитных карт
#кредиты
5
Липчанам выдали на 35% больше новых кредитных карт

11.09.2017 12:54

Экономика