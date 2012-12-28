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Общество
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сегодня, 11:25
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Мать-наркосбытчица отправилась в колонию — хотя до этого получила отсрочку на 11 лет
Отбывание наказания было отсрочено до достижения трёхлетней дочерью 14-летнего возраста. Но оказалось — дочь живёт с отцом, а мать ей вообще не занимается.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина получила 10 лет колонии общего режима за сбыт наркотиков в крупном размере с отсрочкой наказания до достижения ее дочерью 2023 года рождения 14-летнего возраста. Но потом выяснилось, что девочка живет с отцом, мать не принимает участия в ее жизни и воспитании. Мать не могла рассказать, какие занятия посещает ребенок, не знала о ее здоровье, в детском саду мать не видели ни разу!
В результате отсрочку наказания отменили — женщина была взята под стражу в зале суда и отправлена в колонию.
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