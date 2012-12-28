Михаил Щербаков: «За первую уборку Липецка от снега поставил бы дорожникам тройку с плюсом»
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
«Как такое свинство могли допустить?!»: рядом с урочищем «Сурки» насыпали гигантскую свалку
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Происшествия
655
сегодня, 12:20
В ДТП с «ГАЗелью» пострадали четыре человека: водителю дали два года условно
В аварии серьезные травмы получила 18-летняя девушка.
Утром 18 августа 2025 года в Грязинском округе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись «ГАЗель» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и три пассажирки «Весты», все они были госпитализированы. Здоровью 18-летней пассажирки был причинён тяжкий вред.
«Вследствие невнимательности и непредусмотрительности, водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшихся впереди в попутном направлении автомобилей, выехал на полосу встречного движения в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Веста», который в этот момент совершал маневр разворота в разрешенном для этого месте. В результате ДТП 18-летней пассажирке автомобиля «Лада Веста» причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
1
2
1
0
Комментарии