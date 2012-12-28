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Происшествия
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сегодня, 11:52
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Дело о смертельном выезде на встречку направлено в суд
Столкнулись три автомобиля.
Об этой аварии мы рассказывали: утром 7 октября 2025 года в Тербунском округе на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» в столкновении трёх автомобилей погиб 24-летний водитель, ещё три человека пострадали.
Столкнулись три автомобиля: «Джили» под управлением на тот момент 19-летнего водителя, «Вольво» с 56-летним водителем и «Джак» c 24-летним мужчиной за рулём. Погиб 24-летний водитель «Джак», его пассажирка — 25-летняя девушка, а также водитель и 20-летняя пассажирка «Джили» получили травмы.
«По данным следствия, обвиняемый — водитель «Джили» — ехал в сторону села Тербуны. При этом он двигался с значительным превышением допустимой скорости, в связи с чем совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Вольво». После удара обвиняемый, не справившись с управлением, допустил выезд машины на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем. В результате водитель этого автомобиля получил сочетанную травму, от которой скончался в медучреждении», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Водителю «Джили» грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
Видео — t.me/eletsru
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