Михаил Щербаков: «За первую уборку Липецка от снега поставил бы дорожникам тройку с плюсом»
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
«Как такое свинство могли допустить?!»: рядом с урочищем «Сурки» насыпали гигантскую свалку
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Происшествия
396
сегодня, 14:37
3
Вор пытался украсть старый телевизор, но уронил его
Курьёзную кражу остановил случайный прохожий.
По данным областного управления МВД, 16 ноября мужчина залез в частный дом через отжатое окно, и украл телевизор. Но на улице его остановил прохожий, который вызвал полицию. Вор с испуга выронил телевизор и убежал.
Потерпевшая оценила ущерб в 8 000 рублей. Хотя телевизор, cудя по фото, был старой модели.
2
0
1
0
3
Комментарии (3)