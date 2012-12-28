Курьёзную кражу остановил случайный прохожий.

В отношении 45-летнего жителя Липецкого округа, пытавшегося украсть телевизор из дома в селе Сырское, возбуждено уголовное дело о покушении на кражу незаконным проникновением в жилище .По данным областного управления МВД, 16 ноября мужчина залез в частный дом через отжатое окно, и украл телевизор. Но на улице его остановил прохожий, который вызвал полицию. Вор с испуга выронил телевизор и убежал.Потерпевшая оценила ущерб в 8 000 рублей. Хотя телевизор, cудя по фото, был старой модели.