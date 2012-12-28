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Спорт
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сегодня, 16:17
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Липецкий борец стал главной звездой турнира в Испании
Впереди у Михаила Шкарина Кубок России.
Шкарин выступал в весовой категории до 87 кг и в финале одержал победу над хозяином ковра испанцем Пабло Гарсия, причём по своему обыкновению Михаил выиграл досрочно. Более того, официальный сайт турнира назвал его (цитата) «главной звездой турнира».
Ценность этой победы для 19-летнего Шкарина в том, что боролся он не со взрослыми противниками т.е. без возрастных ограничений. Что в его возрасте полезно в любом случае.
Михаил выступал в составе сборной Москвы, которая одержала победу в командном зачёте. Причем старту предшествовал недельный тренировочный сбор в Галисийском центре спортивного совершенствования в Понтеведре.
Михаил Шкарин в этом году выиграл «золото» первенства Европы среди юниоров до 20 лет и престижный юниорский турнир в Казани.
Как рассказал GOROD48 отец спортсмена директор липецкой СДЮШОР №9 Юрий Шкарин, впереди у его сына очень важный старт – Кубок России среди молодёжи (до 24 лет) во Владимире, отбор в сборную России.
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