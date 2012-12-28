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Происшествия
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сегодня, 08:11
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Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место
И попал сразу под административное и уголовное дело.
«По данным следствия, когда сожительницы не было дома, он решил покататься на ее автомобиле, но по пути повредил машину, после чего вернул ее на место. 20-летняя владелица обнаружила на автомобиле дефекты и обратилась с заявлением в полицию», — сообщает областное управление МВД.
Мужчина полицейским во всем признался. Также выяснилось, что прав у него никогда не было. На него составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
Расследование дела об угоне продолжается. Подозреваемый — под подпиской о невыезде.
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