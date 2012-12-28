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сегодня, 08:11
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Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место

И попал сразу под административное и уголовное дело.

Не имеющий водительских прав 25-летний житель Становлянского округа подозревается в угоне автомобиля сожительницы: возбуждено уголовное дело по  статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

«По данным следствия, когда сожительницы не было дома, он решил покататься на ее автомобиле, но по пути повредил машину, после чего вернул ее на место. 20-летняя владелица обнаружила на автомобиле дефекты и обратилась с заявлением в полицию», — сообщает областное управление МВД.

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Мужчина полицейским во всем признался. Также выяснилось, что прав у него никогда не было. На него составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

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Расследование дела об угоне продолжается. Подозреваемый — под подпиской о невыезде.
угон
ДТП
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
41 минуту назад
а хорошего в Липецке что-нибудь происходит?!
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гость
44 минуты назад
Какие вмятины? Там от ржави всё насквозь прогнило. Там все под замену
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Соло
57 минут назад
Зато удовольствие получил.
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Дно
59 минут назад
Четыре фото мелкого дтп, а новостей на сегодня больше нет...
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Лабрадор
сегодня, 09:13
Ну как так? Любимая сдала за старый " ВАЗ"? Сколько стоит ныне настоящая любовь?
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Тыблочко
39 минут назад
Ну так а что сам обмельчал ?! Выбирал бы подругу с дорогим авто.
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дрон
сегодня, 08:46
пороги гнилые и двери вряд ли угонщик это сделал. вазы все такие с годами
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