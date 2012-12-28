Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место

И попал сразу под административное и уголовное дело.

Не имеющий водительских прав 25-летний житель Становлянского округа подозревается в угоне автомобиля сожительницы: возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».«По данным следствия, когда сожительницы не было дома, он решил покататься на ее автомобиле, но по пути повредил машину, после чего вернул ее на место. 20-летняя владелица обнаружила на автомобиле дефекты и обратилась с заявлением в полицию», — сообщает областное управление МВД.Мужчина полицейским во всем признался. Также выяснилось, что прав у него никогда не было. На него составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.Расследование дела об угоне продолжается. Подозреваемый — под подпиской о невыезде.