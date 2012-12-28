Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Общество
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вчера, 14:29
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
РАК публикует график.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 11, 13, 15, 17 по улице Горького, №№ 13, 20/4 по улице 8 Марта, в частном секторе улиц 9 Января, Нагорной, Котовского.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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