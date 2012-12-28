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2794
вчера, 14:29
4

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

РАК публикует график.

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 5 октября без холодной воды временно останутся жители восьми улиц – работы будут проводиться по адресам: улица Студеновская, 17а, улица Нагорная, 7, улица Горького, 17, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 11, 13, 15, 17 по улице Горького, №№ 13, 20/4 по улице 8 Марта, в частном секторе улиц 9 Января, Нагорной, Котовского.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Землянин
сегодня, 10:53
У нас теперь РАК занимается водой.
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В этом городе
сегодня, 09:24
Выкопайте колодцы! Чтобы люди могли хоть из колодца воды напиться. Каждый день отключают воду, каждый день!!!
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Гостья
вчера, 16:50
Как же Неделина снова не отключили? Просто невероятно. Отключите для равновесия газ что ли.Мы не можем жить,когда все есть.
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Для граждан
вчера, 14:43
? Что такое РАК.
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