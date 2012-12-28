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Общество
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сегодня, 11:13
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Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек
В прибалтийском регионе — уже 140 километров велосети, в Липецке — всего 10.
Велодорожки также есть на проспекте Мира, улицах Гагарина, Ленина, Неделина, Горького. Всего, по словам председателя департамента, за последние шесть лет в Липецке обустроены около 10 километров велодорожек. В перспективе такая сеть должна связать между собой весь город, дотянувшись до новостроек юго-западного района, в котором живет треть липчан, а также до городских окраин.
Пока же цельной сети велодорожек нет даже в центре города. Это признала председатель департамента градостроительства и архитектуры, вице-мэр Светлана Сурмий. Частично этому препятствует существующая застройка — ну как, к примеру, соединить велодорожкой центральный пляж с тем, что у нас называют городской набережной, если только не по дороге под Петровским мостом? Но главное препятствие этого проекта — скудность городского бюджета. На строительство той же городской набережной нужен миллиард. Из-за бедности города невозможно благоустроить и Каменный лог на всем его протяжении, включая строительство велодорожки, по которой можно было приехать на Городище из «Елецкого».
На вопрос вице-спикера горсовета Игоря Подзорова откуда докуда можно уже сейчас «бесшовно» доехать на велосипеде по выделенным дорожкам, не нарушая правил дорожного движения, Александр Суворин не ответил. Но добавил: «Мы планируем до 2035 года в рамках федеральных программ довести велодорожки до идеала».
Игорь Подзоров предложил мэрии перенять опыт Калининградской области, где специальными усилиями власти уже построена сеть велодорожек общей длиной 140 километров (в регионе с 2019 года реализуют проект «От косы до косы», прокладывая непрерывную велодорожку вдоль Балтийского моря от Зеленоградска до Балтийска).
Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание на то, что велосипедисты и самокатчики часто двигаются по крайнюю правую полосу дорог, чем ставят под угрозу свои жизнь и здоровье. «На моноколесе едут даже по Плехановскому спуску!» Он рекомендовал мэрии при организации дорожного движения подумать о том, «куда можно вписать изолированную полосу для велосипедистов и самокатов». И тоже обратил внимание на иногородний опыт в этом отношении, московский.
На этом же заседании сотрудник городского департамента транспорта Алексей Пикалов рассказал, как в Липецке обстоят дела с прокатом электросамокатов. В апреле этого года кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставили на улицах 642 самоката. Мэрия установила для прокатчиков 17 зон в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости. Также определены места стоянок самокатов: у компании «ВУШ» таких мест 282, у Ерофеевой — 360.
Депутаты спросили, а кто несет ответственность за брошенные где попало самокаты? Оказалось, их пользователи. За это их штрафуют прокатчики. Подробностями на этот счет дептранс не владеет — прокатчики такие сведения не распространяют. А кому можно пожаловаться на брошенный электросамокат? Оказалось, в профильный департамент мэрии по телефону: 23-91-37.
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