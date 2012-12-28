Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек

В прибалтийском регионе — уже 140 километров велосети, в Липецке — всего 10.

В 2021 году Высшая школа экономики разработала для Липецка программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусматривавшую создание сети велодорожек. Однако отдельно денег на такую сеть мэрия не выделяла никогда. Существующие в городе велодорожки — сделаны во время реконструкции улиц на средства нацпроектов. Такие велодорожки есть на проспекте Победы (1,3 км), улицах Зегеля (400 м), 50 лет НЛМК (3,5 км), Плеханова (800 м), Белана (1,3 км), Кривенкова (1,4 км) и Водопьянова (1,1 км). Об этом членам профильной комиссии горсовета рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин.Велодорожки также есть на проспекте Мира, улицах Гагарина, Ленина, Неделина, Горького. Всего, по словам председателя департамента, за последние шесть лет в Липецке обустроены около 10 километров велодорожек. В перспективе такая сеть должна связать между собой весь город, дотянувшись до новостроек юго-западного района, в котором живет треть липчан, а также до городских окраин.Пока же цельной сети велодорожек нет даже в центре города. Это признала председатель департамента градостроительства и архитектуры, вице-мэр Светлана Сурмий. Частично этому препятствует существующая застройка — ну как, к примеру, соединить велодорожкой центральный пляж с тем, что у нас называют городской набережной, если только не по дороге под Петровским мостом? Но главное препятствие этого проекта — скудность городского бюджета. На строительство той же городской набережной нужен миллиард. Из-за бедности города невозможно благоустроить и Каменный лог на всем его протяжении, включая строительство велодорожки, по которой можно было приехать на Городище из «Елецкого».На вопрос вице-спикера горсовета Игоря Подзорова откуда докуда можно уже сейчас «бесшовно» доехать на велосипеде по выделенным дорожкам, не нарушая правил дорожного движения, Александр Суворин не ответил. Но добавил: «Мы планируем до 2035 года в рамках федеральных программ довести велодорожки до идеала».Игорь Подзоров предложил мэрии перенять опыт Калининградской области, где специальными усилиями власти уже построена сеть велодорожек общей длиной 140 километров (в регионе с 2019 года реализуют проект «От косы до косы», прокладывая непрерывную велодорожку вдоль Балтийского моря от Зеленоградска до Балтийска).Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание на то, что велосипедисты и самокатчики часто двигаются по крайнюю правую полосу дорог, чем ставят под угрозу свои жизнь и здоровье. «На моноколесе едут даже по Плехановскому спуску!» Он рекомендовал мэрии при организации дорожного движения подумать о том, «куда можно вписать изолированную полосу для велосипедистов и самокатов». И тоже обратил внимание на иногородний опыт в этом отношении, московский.На этом же заседании сотрудник городского департамента транспорта Алексей Пикалов рассказал, как в Липецке обстоят дела с прокатом электросамокатов. В апреле этого года кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставили на улицах 642 самоката. Мэрия установила для прокатчиков 17 зон в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости. Также определены места стоянок самокатов: у компании «ВУШ» таких мест 282, у Ерофеевой — 360.Депутаты спросили, а кто несет ответственность за брошенные где попало самокаты? Оказалось, их пользователи. За это их штрафуют прокатчики. Подробностями на этот счет дептранс не владеет — прокатчики такие сведения не распространяют. А кому можно пожаловаться на брошенный электросамокат? Оказалось, в профильный департамент мэрии по телефону: 23-91-37.