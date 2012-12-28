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сегодня, 11:13
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Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек

В прибалтийском регионе — уже 140 километров велосети, в Липецке — всего 10.

В 2021 году Высшая школа экономики разработала для Липецка программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусматривавшую создание сети велодорожек. Однако отдельно денег на такую сеть мэрия не выделяла никогда. Существующие в городе велодорожки — сделаны во время реконструкции улиц на средства нацпроектов. Такие велодорожки есть на проспекте Победы (1,3 км), улицах Зегеля (400 м), 50 лет НЛМК (3,5 км), Плеханова (800 м), Белана (1,3 км), Кривенкова (1,4 км) и Водопьянова (1,1 км). Об этом членам профильной комиссии горсовета рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин.

Велодорожки также есть на проспекте Мира, улицах Гагарина, Ленина, Неделина, Горького. Всего, по словам председателя департамента, за последние шесть лет в Липецке обустроены около 10 километров велодорожек. В перспективе такая сеть должна связать между собой весь город, дотянувшись до новостроек юго-западного района, в котором живет треть липчан, а также до городских окраин.

Пока же цельной сети велодорожек нет даже в центре города. Это признала председатель департамента градостроительства и архитектуры, вице-мэр Светлана Сурмий. Частично этому препятствует существующая застройка — ну как, к примеру, соединить велодорожкой центральный пляж с тем, что у нас называют городской набережной, если только не по дороге под Петровским мостом? Но главное препятствие этого проекта — скудность городского бюджета. На строительство той же городской набережной нужен миллиард. Из-за бедности города невозможно благоустроить и Каменный лог на всем его протяжении, включая строительство велодорожки, по которой можно было приехать на Городище из «Елецкого».

На вопрос вице-спикера горсовета Игоря Подзорова откуда докуда можно уже сейчас «бесшовно» доехать на велосипеде по выделенным дорожкам, не нарушая правил дорожного движения, Александр Суворин не ответил. Но добавил: «Мы планируем до 2035 года в рамках федеральных программ довести велодорожки до идеала».

Игорь Подзоров предложил мэрии перенять опыт Калининградской области, где специальными усилиями власти уже построена сеть велодорожек общей длиной 140 километров (в регионе с 2019 года реализуют проект «От косы до косы», прокладывая непрерывную велодорожку вдоль Балтийского моря от Зеленоградска до Балтийска).

Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание на то, что велосипедисты и самокатчики часто двигаются по крайнюю правую полосу дорог, чем ставят под угрозу свои жизнь и здоровье. «На моноколесе едут даже по Плехановскому спуску!» Он рекомендовал мэрии при организации дорожного движения подумать о том, «куда можно вписать изолированную полосу для велосипедистов и самокатов». И тоже обратил внимание на иногородний опыт в этом отношении, московский.

На этом же заседании сотрудник городского департамента транспорта Алексей Пикалов рассказал, как в Липецке обстоят дела с прокатом электросамокатов. В апреле этого года кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель Ирина Ерофеева выставили на улицах 642 самоката. Мэрия установила для прокатчиков 17 зон в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости. Также определены места стоянок самокатов: у компании «ВУШ» таких мест 282, у Ерофеевой — 360.

Депутаты спросили, а кто несет ответственность за брошенные где попало самокаты? Оказалось, их пользователи. За это их штрафуют прокатчики. Подробностями на этот счет дептранс не владеет — прокатчики такие сведения не распространяют. А кому можно пожаловаться на брошенный электросамокат? Оказалось, в профильный департамент мэрии по телефону: 23-91-37.
велодорожки
электросамокат
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Андрей
12 минут назад
Как велосипедист вам заявляю — решите проблему с раскопками в каждом дворе города и верните горячую воду в дома. А по поводу велодорожек - новые это хорошо, но какой в них смысл, если учесть отношение к уже существующим. Их не убирают, а на Доватора так вообще - вело дорожка это место куда сметают городской мусор. Если вам дорожки нужны для отчета и превзойти другие области, то конечно, стройте.
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Нардеп
28 минут назад
Откуда в Липецке 10 км вело дорожек?!?!?!? АААААА это когда по цветной тротуарной плитке рисуют белую полосу и значок велосипеда!))))))))))
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Волк, зубами щелк
41 минуту назад
Действительно, есть более нужные решения в нашем городе. Например утром и вечером, на кольце где Танк, такое твориться, ужас просто. Крайне необходимо там строить развязку в 2 уровня.
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дворник
42 минуты назад
лучше изучите опыт как правильно выбирать места сбора мусора. У нас во дворах более половины мусорных контейнеров мешают движению. Многие нужно переносить, располагать не вдоль а поперёк, оборудоват ьнавесом и ограждением. Но самое ужасное - что до сих пор много старых железных контейнеров для мусора - это отдельная жесть.
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Захарова
51 минуту назад
в некоторых районах нет бордюров, нет освещения, а асфальт Брежнева видел, но они велодорожки сооружать собрались! Нет слов
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Ага
38 минут назад
А в других регионах вообще грунтовая федеральная трасса и витимский мост, а они АЭС на луне собрались строить. Нет слов!
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Брови Брежнева
40 минут назад
мы тоже в шоке от липецкого управления благоустройством....
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Бабаха
53 минуты назад
Они дороги главные в порядок не могут привести, все в выбойнах ,а вы велодорожки какие-то)))
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РукаЛицо
сегодня, 12:25
Сначала научитесь занижать бордюры в местах перехода и переезда. Поверьте это важнее. У нас в Липецке много переходов где бордюры высотой по колено и не занижены. Мамаши с колясками, инвалиды, велосипедисты 24-7-365 занимаются триатлоном по этой причине.
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Гость
сегодня, 12:19
А еще культура передвижения должна быть. Ездит тут один велолюбитель. И дорожку для него сделали, и дублер пр. Победы есть, но он все равно едет по проезжей части, перестраивается перед машинами с крайнего правого в крайний левый и обратно...
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Пенсионерка
43 минуты назад
На Гагарина от ЖД вокзала до Титова есть велодорожка и аллея пешеходная. Они параллельно друг другу. Но велосипедисты ездят по аллее среди пешеходов, мам с колясками.
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Николай
8 минут назад
На Гагарина от ЖД вокзала до Титова есть велодорожка и аллея пешеходная. Они параллельно друг другу. Но велосипедисты ездят по аллее среди пешеходов, мам с колясками. Пенсионерке, ехал там на велосипеде на прошлых выходных. По середине велодорожки коммунальный раскоп, пришлось съехать на аллею. Вернулся на велодорожку, пара с собакой, пара с коляской, пара пенсионеров....,не объехать, вернулся на аллею. Вот вроде по итогу вы правы, но есть нюансы.
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Роман
сегодня, 12:17
А в Литве 1391 км велодорожек . От них пример взять нельзя или как ?
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Виктор
сегодня, 12:01
В Липецке пешеходные тротуары не везде есть Какие велодорожки ?
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