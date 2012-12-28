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2873
вчера, 15:28
60

Пассажирами первого трамвая стали губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Михаил Щербаков

В Липецке уже можно бесплатно пересаживаться с электробусов на трамваи и обратно. С сегодняшнего дня такая пересадка в течение 60 минут возможна по транспортным картам, но уже прорабатывается возможность внедрения подобного алгоритма для банковских карт и смартфонов.

Утром 16 сентября по построенной за 2 года и 2 месяца 10-километровой ветке от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка поехал первый трамвай продлённого маршрута № 1к. Теперь на трамваях можно доехать до площади Победы от остановки «Памятник Танкистам» и из Тракторного.

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Пассажирами первого трамвая стали губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Михаил Щербаков. А вела вагон ветеран МУП «Городской электротранспорт» Валентина Гончарова, та самая, которая 20 июня 2024 года вывела на маршрут № 2 новый трамвай Усть-Катавского завода — тогда был завершён первый из шести этапов концессии, предполагавшей обновление материальной базы липецкого трамвая.

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— Настроение боевое! Мы долго ждали возобновления движения по этому востребованному маршруту. Радость пассажиров — наша радость. В МУПе все на позитиве — это значит, что у нас есть работа. Что я ещё хочу? Наверное, провезти мэра и губернатора по Новолипецку и ещё и по новой ветке в новых микрорайонах, которую должны построить, — сказала 55-летняя вагоновожатая.

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У карты, на которой расписаны этапы концессии, глава региона обсудил с главой города и гендиректором компании «Мовиста Регионы» Кириллом Зайцевым, что уже сделано и что сделать осталось. По состоянию на сегодня концессионер уложил 77,5% трамвайных путей, включённых в проект модернизации горэлектротранспорта, или 33,2 километра из запланированных 42,8. Также приобретены все 46 новых трамваев модели 71-628-02 Усть-Катавского завода. Зайцев пообещал бросить все силы на завершение 4-го этапа концессии — в Левобережье, где на участке от развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до старого заводоуправления на 9 Мая пока уложены лишь два километра рельсошпальной решётки из семи. Этот этап будет завершён в следующем году. К концу 2027 года также должна быть построена с нуля последняя, шестая, очередь — от улицы Меркулова вдоль ул. Катукова до пересечения ул. Стаханова с ул. Свиридова.

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Игорь Артамонов похвалил такую инициативность. Сказал, что трамвай — это доступная альтернатива автомобилям. И он был бы рад, если бы как можно больше горожан пересели с личного транспорта в общественный электротранспорт:

— Транспорт должен быть экологичным. Зачем мы сохранили трамвай? Для этого. У нас произошло за несколько лет удвоение количества автомобилей, находящихся в собственности горожан. А трамвай едет без пробок с нулём вреда для экологии. Поэтому нам нужно активно проповедовать переход на трамваи.

Концессия как раз на это и рассчитана: чтобы обновлёнными трамвайными путями пользовалось до 6–8 миллионов пассажиров в год при общем пассажиропотоке города в 70 миллионов. То есть каждый десятый пассажир в Липецке – это потенциальный пассажир трамвая. Михаил Щербаков рассказал, что мэрия уже прорабатывает разные варианты, которые бы привлекли к электротранспорту больше пассажиров.

Один из них реализован в прошлом году, когда на остановке «Улица Чехова» в Тракторном стало возможно бесплатно пересесть с трамвая № 1к на трамвай № 15. С сегодняшнего дня бесплатная пересадка действует между трамваем и электробусом и наоборот, например, на остановках «Кольцо 9-го микрорайона» и «ул. Катукова», через которые следуют новый электробусный маршрут №4 и временный электробусный маршрут № 5. Бесплатная пересадка возможна в течение часа при оплате транспортной картой (при пересадке её нужно приложить к валидатору). Специалисты уже работают над тем, чтобы такая пересадка стала возможной и при оплате банковскими картами.

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Новый маршрут электробуса — кольцевой: «Елецкий» — парк «Молодежный» — улица Кривенкова — бульвар Есенина — Березовая аллея — Октябрьский рынок — улица Катукова (и в обратном направлении). В течении дня на маршруте также предусмотрено несколько рейсов из микрорайона «Елецкий» до кольца 9-го микрорайона

— Мы начали прорабатывать с областным оператором платёжной системы возможность внедрения абонементов и пересадочных тарифов, чтобы они распространялись на перевозчиков разных форм собственности и при посадке, например, в трамвай с карты пассажира списывалась бы не полная стоимость по тарифу разовой поездки, — добавил глава Липецка.

Обсуждение транспортного обслуживания горожан закончилось, когда мэр и губернатор вышли на конечной остановке трамвая — у Центрального рынка. Михаил Щербаков, показав на новенькую остановку, сказал, что все такие павильоны будут оснащены вай-фаем. «Нужно сделать всю эту историю современной». Также мэр поделился желанием воплотить в Липецке опыт борьбы с вандалами, подсмотренный в одном из городов, где на панели остановок наклеена прозрачная плёнка со статьями уголовного и административного кодексов об ответственности за порчу муниципального имущества. «И остановки там чистые».

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Рядом с остановкой на Центральном рынке сегодня работает выставка моделей трамваев, возивших липчан с момента появления в городе электротранспорта — 1947 года. Тогда единственный маршрут обслуживали восемь вагонов. Получается, в следующем году липецкий трамвай отпразднует своё 80-летие. В экспозиции — 22 образца техники разных лет.

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Также губернатор и глава города обратили внимание на ряд недоделок, касающихся благоустройства остановок и мест пересечения дорог с новыми путями. Гендиректор компании «Мовиста Регионы» Кирилл Зайцев пообещал довести всё до ума к концу октября. К этому времени строители должны завершить благоустройство перегонов между остановками: снос старых опор контактной сети, земляные работы, высадку газонов.

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трамвай
концессия
Игорь Артамонов
Михаил Щербаков
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Комментарии (60)

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Как гость
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Сначала новые
134
14 минут назад
А что уже придумали как по Стаханова пустить трамвай? И вместо 3 полос, что там останется? А с кольцами что будет? Зачем там трамвай? Оставьте улицы в покое. Все там хорошо.
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Сочувствие
вчера, 23:02
Бедный мост. Как не ему приходится выдерживать такую тяжесть! Навалили столько щебня, тяжелых рельсов, шпал, наставили столбов. Да еще выдержать трамвай с пассажирами.
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Сергей
вчера, 22:09
Трамвай пустили по новому маршруту с 16.09.2026г. А расписание движения на разных сайтах разное. Как ориентироваться. У меня внуку нужно добираться из * школы до Березовой Аллеи. Официальный сайт городского транспорта от 2021года.
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Павел
вчера, 23:07
Смотрите интерактивное расписание в группе Липецкий трамвай в контакте, там по всем остановкам на все дни и во все направления
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Экстренно
вчера, 21:54
Закрыли десятый маршрут,никого об этом не уведомив.Разве так делают? Все в нашем городе делается с большого перепуга.
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Эксперт
вчера, 21:38
А как пересесть с обычного автобуса на трамвай бесплатно? Почему только с электробуса это делается? Еще смутило то что рельсы не ровные, по правилам безопасности это не допустимо тем более если скорость трамвая будет высокая.
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ох
вчера, 21:21
красота! вот когда молодцы тогда молодцы! теперь мы снова с нашим трамвайчиком! УРА!
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ох
вчера, 21:16
красота! вот когда молодцы тогда молодцы! теперь мы снова с нашим трамвайчиком! УРА!
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Лунтик
вчера, 19:46
И не побоялись провезти первых лиц региона по кривым рельсам...
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Колян
вчера, 19:45
Да же в трамвае установили экран с картинками. Не могут они без слайдов.
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Гость
вчера, 19:43
Трамвайные остановки оставляют желать лучшего...Не защитят ни от ветра, ни от дождя, ни от снегопада.Неужели нельзя было предусмотреть более надёжные сооружения?
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СССР
вчера, 19:52
в наше время остановки были на века, их металла и железобетона! А щас из откатов.
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