Тепло не спешит уходить из Липецкой области

Температура остается выше привычной.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, небольшие дожди пройдут лишь местами.Среднесуточные температуры составят 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7до +12, днем от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.