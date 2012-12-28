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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Тепло не спешит уходить из Липецкой области
Температура остается выше привычной.
Среднесуточные температуры составят 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7до +12, днем от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.
День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.
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