Явка на выборах в Липецкой области — 38,80%

Завершен второй день голосования на выборах в Госдуму и областной совет депутатов.

В 20:00 в Липецкой области закрылись избирательные участки. По данным облизбиркома, к этому времени явка на выборы составляет 38,80%.В воскресенье избирательные участки вновь откроются в 08:00.Но, круглосуточно продолжается электронное голосование через систему ДЭГ.Липчане выбирают депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также голосуют за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.