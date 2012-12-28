В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Лжесотрудники налоговой службы выманили у молодого жителя Добринского района более миллиона рублей
Общество
240
57 минут назад
2
Явка на выборах в Липецкой области — 38,80%
Завершен второй день голосования на выборах в Госдуму и областной совет депутатов.
В воскресенье избирательные участки вновь откроются в 08:00.
Но, круглосуточно продолжается электронное голосование через систему ДЭГ.
Липчане выбирают депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также голосуют за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.
19
0
0
2
0
Комментарии (2)