Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Общество
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вчера, 16:50
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Победитель народного голосования «Крепость» тонет в грудах мусора
Пять лет новый игровой городок со сквером будет на балансе администрации Липецка, но денег на его содержание у мэрии нет.
— А потом я оборвал все телефоны, какие нашел, чтобы выяснить, почему неделями тут никто ничего не убирает. Оказалось, что нашей управляющей компании эта территория не принадлежит. В разных «департаментах по лавочкам и урнам» мэрии мне так и не сказали, почему город не убирает общественное пространство! На нескольких субботниках в этом году жители нашего дома убирали аллею, но ведь это не может продолжаться вечно!
… Летом 2024 года по итогам голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru «Зона отдыха «Крепость» стала вторым по популярности местом благоустройства — за неё липчане отдали 6 771 голос. А в прошлом году, несмотря на протесты общественников, подрядчик городского управления строительства, компания «Новостройка», снесла 49-летний кирпичный игровой городок под ноль.
Взамен обустроены асфальтированная площадка, установлены 10 светильников, лавочки и урны. За новый облик общественного пространства в 20-м микрорайоне «Новостройка» тогда получила 6,5 млн рублей. Площадка стала первым этапом обустройства «Крепости» (всего их будет три).
Площадку управление строительства передало на баланс городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. И теперь департамент не знает, что с этим приобретением делать. Дело в том, что таких объектов благоустройства год от года в Липецке становится все больше, но денег на их содержание у департамента — все меньше. Как и на все прочие работы по обеспечению уборки города. Вот лишь один пример: по действующим нормативам дороги в российских городах положено мыть от 30 до 60 раз в месяц. Липецк — не из их числа. Подведомственное департаменту МБУ «Управление благоустройства» из-за недостаточного финансирования может вручную или механизированно убрать лишь основные маршруты, по которым ходят автобусы, раз, ну, максимум два весной. А потом поддерживать чистоту как получится. Уборка второстепенных улиц — лотерея. Поэтому на некоторые техника и дворники МБУ могут за год не попасть ни разу.
Поэтому первую очередь общественного пространства «Крепость» убирает то это МБУ, то муниципальный «Зеленхоз». Иногда такие вот территории, на обустройство которых были потрачены бюджетные средства, убирают общественники, студенты и жители на организованных управами субботниках. В этот раз на жалобу жителя дома №1 по улице Водопьянова Сергея Королева отреагировали в управлении главного смотрителя.
Конечно, ответственные в Липецке за реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Мой двор» (которая, кажется, испустила дух в этом году из-за полного отсутствия источников ее финансирования) сотрудники мэрии хотели бы, чтобы новые объекты благоустройства брали на содержание жители близлежащих домов. В случае с «Крепостью» — домов №1 и №5 по Водопьянова и домов №106 и №108 по проспекту Победы. Об этом сотрудники департаментов развития территории и градостроительства и архитектуры заявили недавно мэру Михаилу Щербакову, когда тот распекал подрядчика, не сумевшего к 1 августа завершить второй этап благоустройства «Крепости». На что глава города резонно ответил: «А они знают об этом, этого хотят?»
Вторым этапом должны были стать резиновое покрытие заасфальтированной площадки и возведение конструкции из металла и пластика, изображающего подобие крепости, оцененных в 21,3 млн рублей (работы у подрядчика, ООО «Липецкая строительная компания», управление строительства еще не приняло).
Третьим этапом станет монтаж в 2027 году игрового оборудования, предварительно оцененное департаментом градостроительства и архитектуры в 20 миллионов.
И все это время кому содержать долгострой? Конечно, муниципалитету, ведь объект, на который потрачены федеральные средства, будет распространяться 5-летняя строительная гарантия. А это значит, что даже если бы жители соседних домов и проголосовали бы за то, чтобы взять «Крепость» на свой баланс, сделать это они бы не смогли до 2032 года. Но GOROD48 уверен, что большинство жителей откажется от содержания нового игрового городка за свой счет, ведь именно этот денежный вопрос заставил их ранее требовать от мэрии сноса кирпичной крепости.
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