Дубы и катальпы посадят на улице Белана, а на улице Интернациональной — липы

Всего этой осенью в Липецке посадят 480 деревьев.

Вчера GOROD48 сообщил, что. А сегодня нам стало известно, где.Сезон посадок вчера начали в микрорайоне «Елецкий», где мэр Липецка Михаил Щербаков и его недавний визави на выборах главы города министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец участвовали в высаживании 70 лип. В течение месяца 50 саженцев красного дуба и столько же саженцев липы посадят на Соколе. А вот в сквере на улице Белана появятся 150 новых деревьев: треть из которых дубы, треть — липы и треть — катальпы. Новые деревца будут посажены на улицах Шкатова, Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Желябова, Механизаторов и 50 лет НЛМК.Самыми дорогими являются саженцы катальпы, цена каждого — 9 200 рублей. Молоденькая европейская пирамидальная липа в закупке — 6 000 рублей, красный дуб — 4 700, обычная разнолистная липа — 3 000. Саженцы должны быть высотой до трех метров с защищенным корнем.Посадкой новых деревьев будет заниматься АО «Зеленхоз». Эта победила в соответствующих торгах снизив начальную цену контракта с 39 миллионов 394 тысячи рублей до 39 миллионов. Помимо посадки деревьев по этому контракту к концу года «Зеленхозу» нужно окосить более 1,6 млн кв метров газонов, спилить и обрезать 725 деревьев с вывозом порубочных остатков на специальный полигон.Напомним, что до этой закупки на программу озеленения Липецка в 2026 году было выделено 168 млн рублей. Часть этих средств потрачена на снос 3 170 мертвых и обрезку аварийных деревьев, дробление 50 пней (контракт не предполагал посадки ни одного нового дерева). Но денег не хватило даже на то, чтобы справиться с сухостоем, определенным под снос и обрезку еще в 2025 году. Чтобы справиться с задачей целиком, мэрии были нужны 90 миллионов рублей, которых нет.