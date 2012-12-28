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сегодня, 14:55
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Дубы и катальпы посадят на улице Белана, а на улице Интернациональной — липы

Всего этой осенью в Липецке посадят 480 деревьев.

Вчера GOROD48 сообщил, что в Липецке этой осенью посадят 480 новых деревьев. А сегодня нам стало известно, где.

Сезон посадок вчера начали в микрорайоне «Елецкий», где мэр Липецка Михаил Щербаков и его недавний визави на выборах главы города министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец участвовали в высаживании 70 лип. В течение месяца 50 саженцев красного дуба и столько же саженцев липы посадят на Соколе. А вот в сквере на улице Белана появятся 150 новых деревьев: треть из которых дубы, треть — липы и треть — катальпы. Новые деревца будут посажены на улицах Шкатова, Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Желябова, Механизаторов и 50 лет НЛМК.

Самыми дорогими являются саженцы катальпы, цена каждого — 9 200 рублей. Молоденькая европейская пирамидальная липа в закупке — 6 000 рублей, красный дуб — 4 700, обычная разнолистная липа — 3 000. Саженцы должны быть высотой до трех метров с защищенным корнем.

Посадкой новых деревьев будет заниматься АО «Зеленхоз». Эта победила в соответствующих торгах снизив начальную цену контракта с 39 миллионов 394 тысячи рублей до 39 миллионов. Помимо посадки деревьев по этому контракту к концу года «Зеленхозу» нужно окосить более 1,6 млн кв метров газонов, спилить и обрезать 725 деревьев с вывозом порубочных остатков на специальный полигон.

Напомним, что до этой закупки на программу озеленения Липецка в 2026 году было выделено 168 млн рублей. Часть этих средств потрачена на снос 3 170 мертвых и обрезку аварийных деревьев, дробление 50 пней (контракт не предполагал посадки ни одного нового дерева). Но денег не хватило даже на то, чтобы справиться с сухостоем, определенным под снос и обрезку еще в 2025 году. Чтобы справиться с задачей целиком, мэрии были нужны 90 миллионов рублей, которых нет.
озеленение
бюджет
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
сегодня, 18:37
Катальпа- красивое растение.
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Дед
сегодня, 18:25
Тополя надо сажать
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Липчанка
сегодня, 18:46
Согласна. Растут быстро, неприхотливы, пыль собирают листьями, крона большая, кислорода много выделяют. Дешёвые. Но есть два минуса. Ломкая древесина. Женские растения пушат. Поэтому их надо постоянно опиливать и сажать только мужские тополя.
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Ответ
сегодня, 18:21
Зачем сбрасыватьсям, около дома я сам высадил около 10 деревьев, начиная от дуба заканчивая сумахом.
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может
сегодня, 18:00
сброситься всем заинтересованным в озеленении, кто сколько сможет, дело то важное, уважаемые депутаты внесите предложение на рассмотрение сессии
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Доброе
сегодня, 16:23
Тоже посадили от перекрестка до бассейна когда то за хорошею сумму посмотрите что сейчас да только катальпы не было
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омсквич
сегодня, 15:34
Воткнут прутиков в асфальт которые засохнут сразу, а остальное выдернут при очередной раскопке
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Р
сегодня, 15:29
Может жкх трубы поменять.
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Не
сегодня, 15:15
здесь надо начинать сезон посадок ...
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Бабка Первая
сегодня, 15:08
Ура! Будет красота наконец-то на громадном пустыре.
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Бабка Первая
сегодня, 15:44
Как понимаю, делать в сквере на Белана приличный газон в обозримом будущем не будут, так добавили бы туда ещё сумах. На изолированные участки, чтоб не сильно расползался. Сумах красив круглый год и не нуждается в уходе. Сам сквер хорош, но его кочковатые пустоши удручают.
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Липчанка
сегодня, 19:07
Как понимаю, делать в сквере на Белана приличный газон в обозримом будущем не будут, так добавили бы туда ещё сумах. На изолированные участки, чтоб не сильно расползался. Сумах красив круглый год и не нуждается в уходе. Сам сквер хорош, но его кочковатые пустоши удручают. Сумах медленно растёт и крона у него никакая, для улавливания пыли не годится.
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Бабка Первая
4 минуты назад
Сумах медленно растёт и крона у него никакая, для улавливания пыли не годится. Да, вроде, скорость роста в первые годы выше у сумаха, чем у дуба или у липы. И что вы предлагаете: ведь 150 саженцев для такого пустыря - это ни о чём.
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гость
сегодня, 15:03
На Интернациональной , рано или поздно начнется реновация , все деревья будут уничтожены стройкой и раскопками !!!! Мрак.
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