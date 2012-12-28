Спасатели нашли в лесу заблудившуюся 91-летнюю бабушку

Сотрудники пожарной части № 34 Управления ГПСС Липецкой области сегодня помогли найти потерявшуюся в лесном массиве женщину.

91-летняя бабуля заблудилась вблизи села Буховое Чаплыгинского округа.Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных-спасателей части № 34, пенсионерка была своевременно обнаружена. Ей была оказана необходимая помощь, и в настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.