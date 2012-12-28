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Происшествия
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сегодня, 19:51
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Спасатели нашли в лесу заблудившуюся 91-летнюю бабушку
Сотрудники пожарной части № 34 Управления ГПСС Липецкой области сегодня помогли найти потерявшуюся в лесном массиве женщину.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных-спасателей части № 34, пенсионерка была своевременно обнаружена. Ей была оказана необходимая помощь, и в настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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