Вся жизнь у нас на то уходит, чтоб заработать на неё

Итоги недели

На этой неделе нас накрыло адской жарой. В четверг Липецк на 0,4 градуса не дотянул до температурного рекорда 110-летней давности —Читателей GOROD48 до слез тронула, который на жаре ждет бросившего его на произвол судьбы человека. Собака даже после освобождения от цепи, на которую тот ее приковал, отказывается покидать это место и продолжает ждать хозяина.Жара жарой, а. Они оказались выше, чем за холодный март!«Сказать, что я в шоке, — это ничего не сказать. Снова наболевшая тема по суммам за отопление! Для сравнения прикрепляю две квитанции: мартовскую, где были минуса, и апрельскую, где стояла плюс-минус жара. Это что за беспредел? Когда власти обратят внимание на это бесконтрольное выставление счетов людям? Не может быть квитанция за апрель дороже, чем за март, ну никак!» — возмутилась липчанка, приславшая в редакцию GOROD48 фотографию платежки с начислением в 5 367 рублей.Энергетики объяснили этот парадокс холодным апрелем и расчетом за тепло, которое поступило в дома с 20-х чисел марта до 30 апреля — даты окончания отопительного сезона. В выигрыше оказались те, кто платит по нормативу: они получили платежки с такой же суммой, что и в предыдущие месяцы.Тема оказалась популярной — статью просмотрели более 8,5 тысячи раз. Читатели оставили к ней 62 комментария. Вот некоторые:— Кто-нибудь будет реагировать? Это грабеж узаконенный…— Вся система начислений рассчитана на запутывание ситуации. Если отопительный сезон длился до 30 апреля, то укажите в квитанции период с 24 марта по 30 апреля и начислите платеж в соответствии с ОДПУ. И еще: какой идиот придумал расчетный период, отличный от календарного месяца? Это чтобы еще сильнее запутать ситуацию…— Они сняли показания общедомовых счетчиков с 20–25 марта по 30 апреля. А жители передали им показания по 24 апреля, и следующие показания будут передаваться 20–24 мая. То есть период с 24 апреля по 30 апреля учтется дважды — и по отоплению, и по приготовлению горячей воды. Молодцы, ребята!…Особняком тут была ремарка от: «Проснулись в летнюю жару и забыли, какой был апрель: полностью холодный, дождливый, сырой. Многие были благодарны, что не отключали отопление. Берегите здоровье! А что дорого — то что сейчас дешево? Все услуги дорогие, хоть никуда ни за чем ни к кому не обращайся».Эту же тему — запредельных апрельских начислений за тепло — поднял в горсовете депутат Михаил Русаков. Заместитель руководителя региональной Госжилинспекции Сергей Музалевских ответил, что его ведомство проверяет уже десяток таких жалоб липчан. Если ГЖИ сочтет начисления завышенными, заявители получат перерасчет.За отключением «РИР Энерго» и «Липецктеплосеть» батарей тут же последовало отключение горячей воды и проверка теплосетей на прочность путем гидравлических испытаний. И здесь вспоминается случай, рассказанный одним липецким энергетиком:— Это было в середине 2000-х. Мэрия тогда планировала привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития на замену сетей и модернизацию тепловых пунктов в многоэтажках. В Липецк приехали французские эксперты от ЕБРР. Первое, что они попросили, — показать требования к качеству теплоносителя, химически подготовленной воды: они открыли кран в гостинице, а оттуда потекла ржавая вода. Мы им объяснили, что в Липецке как раз завершились гидравлические испытания и горячую воду только-только дали. Они: «А что это за испытания?» Мы им все объяснили, но французы нас так и не поняли. Один из них сказал: «А у вас весело: специально рвать сети избыточным давлением и смотреть, что из этого выйдет!»Липецкие энергетики считают, что без гидравлических испытаний невозможно подготовить город к зиме. Но почему в Липецке при замене сетей не используют те же чугунные сокольские трубы со сроком службы в сто лет? Хорошо уже, что сейчас в землю иногда закапывают хотя бы предварительно изолированные металлические трубы.Член комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета Наталья Щедрина, которая руководит двумя управляющими компаниями, сказала:. Директор липецкого филиала «РИР Энерго» Алексей Бунеев с критикой согласился, пообещав в этом году избежать длительных ремонтов сетей.Депутаты потребовали честности от энергетиков и по другим вопросам, но на некоторые так и не получили ответов. В итоге почетный гражданин Липецка, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Липецкой области Федор Жигаров прямо в глаза представителям ресурсных организаций сказал, что «такой схемы теплоснабжения, как в Липецке, нет не то что в России — в мире не существует!» И ему никто не возразил.Сами же энергетики пожаловались на дефицит средств на ремонты и инвестиционные программы, и кадровый голод. Тот же Алексей Бунеев заявил, что действующий тариф на тепло и горячую воду предполагает зарплату слесаря и сварщика на уровне 57 тысяч рублей. И очереди в отел кадров нет. Все плохо с персоналом и его квалификацией и у подрядчиков «РИР Энерго».А еще выяснилось, что. «РВК-Липецк» и «РИР Энерго» отказываются эксплуатировать такие коммуникации, не зная, что они из себя представляют. Также оказалось, что Минобороны так и не передало муниципалитету три недостроенных высотки, строительство которых было прекращено в 2015 году.— Жители Военного городка исправно платят за водопровод, канализацию и теплосети. Для этого, значит, документация не нужна, — резонно заметилаТем временем у Центрального рынка и рынка «Спутник» планируется высотный жилой комплекс. Участок под него уже выкуплен и огражден забором.А еще в Липецке. Учредителя и директора компании «Экотерм» обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей. Бизнесмен задержан. На его имущество наложен арест. Филонов был одним из бизнесменов, которых активно привлекали для решения своих задач и управление строительства Липецка (с этим заказчиком у него было заключено 14 контрактов на общую сумму 928,1 млн рублей), и ресурсные организации. При выполнении некоторых работ «Экотерм» создавал аварийные ситуации. Так, в сентябре 2023 года компания во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллекторна перекрестке улиц Гагарина и Циолковского, оставив без холодной воды 180 домов (тогда в Липецке объявляли режим ЧС локального характера). А в ноябре того же 2023 года: асфальт тогда «взорвал» раствор-смазка для бура, который вспучил дорожное покрытие — ему не было еще и года после капремонта проезда.Филонов был подрядчиком «РИР Энерго» на перекладке сети метрового диаметра у Юго-Западной котельной осенью прошлого года. Он должен был восстановить дорогу по улице Московской к 10 октября. Однако выбился из графика, а потом и вовсе, как говорится, слился. В итоге в раскопку на Московской с пятиметровой высоты. Но дорога не открыта до сих пор — у котельной на новой раскопке возится другой подрядчик., но это вряд ли произойдет.— Не ранее октября 2027 года. На объекте работает один сотрудник, и тот в котлован смотрит, — прованговалА еще на этой неделе при перекладке теплосети на улице Доватора. Из-за этого без холодной воды остались жители 23 домов. Работы на Доватора энергетики должны закончить к 30 июня с восстановлением дороги (которую мэрия капитально отремонтировала в 2023 году за 26,6 млн рублей). Как думаете, все пойдет по плану?. На улице Папина, например, которая была сдана заказчику с нарушением срока контракта в 2024 году, уже разошлись швы между полотнами асфальта. Но хуже всего обстояли дела с асфальтом, уложенным на улице Пожарского. Врио мэра упомянула в своем посте как проблемные дороги на улицах 8 Марта, Ударников, Московской, 4-й Пятилетки, Орловской, Механизаторов, Полетаева, Пришвина, Кривенкова, Крупской, Лебедянском шоссе. Все их подрядчики должны отремонтировать за свой счет к концу мая.Беда с дорогами у нас такая вечная, что это стало поговоркой.. В начале улицы Ушинского водители вынуждены лавировать, создавая аварийные ситуации.— В этом городе чему удивляться? На Индустриальной дыру в асфальте заткнули матрасом. Три недели люди по матрасу ездили, потом все же залепили дыру асфальтом, — бросил реплику один наш читатель.Но были и хорошие новости.. Компания «Руслан-1» заменит асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток. Напомним, что обновление этой одной из самых загруженных магистралей обошлось бюджету в 2019–2020 годах в казавшиеся тогда сумасшедшими 1,1 млрд рублей. Но, как обычно, не обошлось без косяков. В итоге компании не доплатили 68,8 млн рублей за финишный слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности проспекта — от площади Победы до площади Кольцевой.GOROD48 узнал, что. Контракт ценой в 142,5 миллиона рублей на завершение строительства внутренней дороги для «Елецкого» взяла компания «Инфинити Групп».— А какой толк? Данное решение не разгрузит дорогу. Основной поток автомобилей едет в сторону города (в сторону ТРЦ «Ривьера»), перед кольцом у ж/д переезда как будет вечная пробка, так и останется. Этот вопрос нужно решать первым делом, — написал— 1. Те, кто едет в «Леруа»/из «Леруа», не будут ездить через Елецкий. 2. Выехать с Елецкого на окружную и в сторону Косыревки гораздо проще. 3. В новую школу/поликлинику опять же доехать в разы проще из города, — ответил ему другой читатель с никомА вот. На этот раз муниципальным контрактом заинтересовался иногородний подрядчик: липецкие строительные компании отказались строить новый мост над железной дорогой из-за сложности работ, связанной с постоянными согласованиями с АО «РЖД», и дешевизны заказа (работы заказчик оценил в 52,8 млн рублей).В эту среду— посмотреть, как работают в темное время суток МБУ «Управление благоустройства Липецка» и воронежский подрядчик мэрии, наносящий на дороги разметку. Увиденным она была довольна. По ходу объезда вспомнила поговорку «Чисто не там, где убирают, а где не сорят» и посетовала на менталитет некоторых горожан, которые не ценят для них же созданную красоту. Наблюдения врио мэра подтвердились на этой неделе несколькими случаями вандализма.. А новый стеклопакет, между прочим, уже стоит больше 10 тысяч рублей. С начала года коммунальщики уже поменяли 16 разбитых стекол на 11 остановках. По каждому такому случаю вандализма написаны заявления в полицию о привлечении виновных к ответственности. Но виновных находят очень редко.Хулиганье крушит все, что видит. На этой неделе мы написали о двух общественных пространствах, которые были изрядно попорчены вандалами:, выпускника школы № 28, погибшего в Афганистане, и, с которой убрали поврежденных коров, горку-ракету и качели. И тут вот еще какое дело: мэрия не восстанавливает поломанное, а просто срезает под корень то, что можно было бы отремонтировать, ссылаясь на прокуратуру, требующую не допустить травматизма детей и подростков.— Бездарность, безвкусица, криворукость и распил плюс пещерная дикость населения — получаем современный Липецк. Можно возить туристов по местам деградации города, — поставила диагноз новостроям— Если за территорией и оборудованием не следить, всё в упадок придет. Если дома у вас что-то ломается, вы или пробуете сами отремонтировать, или отдаете на ремонт, а не выкидываете, потому как свое — жалко, — поставил на вид мэрииВчера. Пусть и с опозданием на полтора года, но тут появились 27 спортивных площадок для занятий пляжным волейболом, футболом, стритболом, падел-теннисом и другими видами спорта, тренажерная зона и площадка для занятий воркаутом. Теперь. В МАУК «Культурные пространства Липецка» пообещали сохранять порядок с помощью администраторов, а ночью следить за островом с помощью охранников.. И добавила к своему посту в ВК снятый ею же ролик, где она кроет матом водителя реанимобиля за то, что медики не везут ее маму в больницу, хотя у пожилой женщины были все признаки инсульта. В облздраве заявили, что проведут служебное расследование этой истории.А в Советском райсуде Липецка никак не может начаться процесс по «делу врачей» во главе с бывшими вице-губернатором, начальником облздрава и руководителем территориального управления ФОМС, которым Следком вменил причинение имущественного ущерба теруправлению Фонда обязательного медицинского страхования на 28,3 миллиона рублей. Всего подсудимых — 16. Их обвиняют в увеличении финансирования медучреждений путем фальсификации отчетности в пандемию ковида в 2020 году.Что думают о предъявленном обвинении подсудимые? Почти все они, как и их адвокаты, отказались от комментариев. Один из защитников заявил GOROD48:— Виновными их можно признать только в одном случае: если эти дополнительные средства участники «сговора» разложили по карманам или вывели в офшоры. Дополнительные деньги для медучреждений, работавших на износ, — это решение, принятое по совести в соответствии со сложившимися обстоятельствами, — выступила общественным адвокатом обвиняемыхКстати,. В этом случае наверняка все будет по-честному, ведь по итогам исследований 521 чиновнику оформят медицинскую карту и выдадут заключение о состоянии здоровья.Передано в суд дело: 20-летняя сотрудница присваивала товары на пункте выдачи заказов маркетплейса. Ей грозит до шести лет лишения свободы.. Женщина приехала на криминальную подработку в Липецкую область с 16-летней дочерью. Сейчас мать арестована, дочь — в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.. Неожиданно для всех он решил пойти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. В своем посте Курбатов заявил, что не желает разделять липчан по их партийным предпочтениям.