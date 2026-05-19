Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
«РВК-Липецк» и «РИР Энерго» отказываются эксплуатировать такие коммуникации, не зная, что они из себя представляют.
По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Владимира Ярикова, в собственность Липецка военные безвозмездно передали полкилометра сетей водоотведения и 300 метров водоснабжения. Проложенные в 1978 году, они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. По этой причине их не передали на обслуживание компании «РВК-Липецк». В то же время расходы на их ремонт в бюджет города 2025 года не закладывались. В этом году бюджетные средства выделены лишь на их содержание.
Главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев тут же заявил, что сети переданы городу без каких-либо документов — и в горводоканале не знают, что они из себя представляют.
— У меня один наболевший вопрос. Когда будет устранена утечка воды у военной поликлиники? Зимой там нарастал лёд, сейчас вода течёт вниз, в лог. Это же ненормально, когда вода течёт уже третий год! Жители возмущены до предела! — взорвался депутат от Военного городка Павел Рухлин.
Дело в том, что Рухлин говорил об этой утечке из канализационного люка ещё в декабре прошлого года. Тогда его постарался успокоить тот же Владимир Яриков. Он сказал, что руки до её ликвидации дойдут в начале 2026 года. Оказалось, не дошли. Сегодня чиновник говорил о какой-то обещанной мэрии спонсорской помощи «на ремонт провала», которую муниципалитет почему-то так и не получил.
Но ещё хуже в городке обстоят дела с теплосетями. Шесть их участков оформлены в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество. Липецкий филиал «РИР Энерго» отказался взять участки на обслуживание без проектной и исполнительной документации, актов испытаний, промывок и разрешения на ввод в эксплуатацию. Однако оказалось, что у мэрии нет денег ни на документы, ни на все остальное! В то же время контрольные органы считают эти сети опасными производственными объектами и требуют от «РИР Энерго» взять их на баланс. Энергетики сопротивляются. Сегодня руководитель липецкого филиала «РИР Энерго» Алексей Бунеев заявил, что спорные сети не относятся к опасным объектам: температура теплоносителя не превышает 110 градусов, давление — менее 0,07 МПа. В итоге поиском ответа на вопрос «что делать?» занимается арбитражный суд.
А ещё Минобороны передало муниципалитету два газопровода в Военном городке — на улице Терешковой общей протяжённостью около 80 метров. Руководитель АО «Газпром газораспределение Липецк» Андрей Крупнов сообщил, что к концу года организация возьмёт их на свой баланс.
Военный городок юридически стал частью Липецка в конце декабря 2022 года. Представитель управления имущественных и земельных отношений мэрии Ольга Ковалева сообщила, что за собой Минобороны оставило почему-то забор вокруг городка и три замороженных объекта гражданского строительства. Что делать с этим имуществом, неизвестно.
Напомним, что три высотки начали возводить в Военном городке весной 2014 года. Их должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, — на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания разграбили.
В июле прошлого года экс-мэр Липецка, сенатор Евгения Уваркина сообщила, что вот-вот — и Минобороны определится с решением проблемы. И военные передадут дома муниципалитету для включения в программу комплексного развития территории или переселения из аварийного жилья. Но этого пока не случилось.
