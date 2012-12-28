Общество
577
33 минуты назад
5

Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери

В облздраве заявили, что проведут служебное расследование этой истории.

Во «ВКонтакте» жительница Липецка опубликовала пост с видео, в котором кроет матом водителя скорой помощи. Да и она сама предупреждает в описании к ролику: «осторожно, в видео много мата! 21+».

По словам женщины, 20 мая она вызвала «скорую помощь» для матери, у которой наблюдались признаки у инсульта: слабость в руке и ноге, «половина лица была парализована, а давление зашкаливало».

«Бригада приехала примерно через 20 минут, машина с номером О832НТ. Но вместо помощи я столкнулась с полным безразличием. Едва взглянув на маму, медики заявили, что «признаков инсульта не видят» и посоветовали идти в поликлинику. Маму посадили в машину. На мой вопрос, почему ее не везут в больницу, мне ответили, что «она в порядке» и пусть «лечится амбулаторно», потому что «им здесь делать нечего», — говорится в посте женщины.

По словам липчанки, на ее слова о парализации половины лица матери водитель скорой заявил, что она должна везти ее в поликлинику самостоятельно. «Мое возмущение вызвало у него агрессию: он начал кричать, угрожать, сыпать оскорблениями и даже пытался ударить меня (ничего такого на выложенном ролике нет. — Прим. GOROD48). В ответ на его хамство я тоже повысила голос. После этого маму просто выставили из машины, заявив, что с ней «все хорошо». Дальше – больше. Водитель завел машину и дважды намеренно толкнул меня ею, дождавшись, пока я отойду, и уехал».

После этого у матери женщины давление подскочило до 240/150, лицо перекосило еще сильнее. Женщина вынужденно вызвала еще одну бригаду скорой. «К счастью, на этот раз приехали настоящие профессионалы, которые, не задавая лишних вопросов, немедленно забрали маму в больницу. Диагноз – инсульт».

В министерстве здравоохранения области GOROD48 сообщили, что Центр скорой помощи и медицины катастроф проверяет изложенные в посте факты.

А вот какие сообщения оставили под постом:

«Странно, маме плохо, а вы стоите с ним выясняете отношения. Я бы плюнула на них и побежала другую скорую вызывать. Странное поведение автора. С ними можно было разобраться после. Написав жалобу и позвонив в облздрав».

«За последние два года очень часто приходилось вызывать маме скорую, бывало и требовалась реанимационная бригада. Но никогда и ни разу врачи не нахамили или отказали в помощи. Никогда! Наоборот, когда при вызове консультировалась с врачом, мне запрещали везти маму самой, и скорая приезжала за несколько минут. И врач и фельдшер всегда помогали дотащить маму до машины, держа при этом кислородный аппарат. Я им очень благодарна — душевным отзывчивым людям в белых халатах. Просто относиться нужно не как к обслуживающему персоналу, а как бы вы хотели, чтобы относились к вам».
конфликт
скорая помощь
Комментарии (5)

Нелогично
6 минут назад
Если отказывали в госпитализации, зачем в машину сажали?
Настя
12 минут назад
Сотрудники скорой не разуваются, по чистым полам и коврам идут в обуви.
гость
15 минут назад
Лишить эту бригаду премии, в следующий раз думать будут!
доктор Пилюлькин
16 минут назад
Бедные врачи им и так на дорогах место не уступают, так ещё и матом обругают.
Дед
21 минуту назад
Не сколько не удивлен
