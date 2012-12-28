Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка

И там встретила своего школьного ученика.



Вчера врио главы Липецка Светлана Бедрова приехала в МБУ «Управление благоустройства Липецка» в 21:00. Как раз в это время на предприятии началась ночная смена.Светлана Бедрова хотела своими глазами увидеть базу предприятия, ответственного за чистоту в городе, посмотреть на бытовые условия сотрудников, поговорить с людьми перед тем, как те уедут работать в ночь.Бедрову сопровождал директор МБУ Александр Мальнев. Показывая на шеренгу разноцветных коммунальных дородных машин на базе «КамАЗа», он рассказал, что разной техники у предприятия — 106 единиц. Коммунальные дорожные машины, малогабаритные уборщики тротуаров, погрузчики, грейдеры, тракторы, бульдозеры. Ночью на уборку города выйдут 10 поливомоечных машин, три трактора «МТЗ» с навесным оборудованием-щетками и шесть пылесосов «Бродвей». Всю эту технику врио мэра с интересом осмотрела, вспомнила свою экскурсию на «БелАЗ». В МБУ, конечно, нет таких монстров, как белорусские самосвалы, но городу они и не нужны. Липецку вполне достаточно той номенклатуры коммунальной техники, какая есть в гараже муниципального предприятия.В корпусе для персонала Бедрову рассмешили лозунги, которые в комнате отдыха с кроватями и подушками повесили сами сотрудники для настроения.— Вот это можно повесить и в городской администрации — показывает Бедрова на плакаты: «А как сегодня работал ты?» и «Ты можешь сделать больше, чем ты думаешь».К сожалению, в МБУ, как, впрочем, в целом по России для таких предприятий, средний возраст сотрудников — 55+. Молодежь если и приходит, то быстро увольняется из-за большой нагрузки. И надо было видеть радость Светланы Бедровой, которая узнала в одном из водителей выпускника 69-й школы, той, где она преподавала русский язык и литературу! Олег Шайкин, конечно, тоже узнал свою бывшую учительницу, деликатно ее приобнял, пожал руки.— Наш бригадир! — с гордостью подчеркнул Мальнев.Но на любезности времени не было: в 21:30 первая группа коммунальных машин вереницей выехала из ворот базы, чтобы начать ночную уборку Липецка.Светлана Бедрова спланировала свой маршрут так, чтобы увидеть, как на дороги подрядчик мэрии, воронежская компания «ДЭП-31», наносит разметку. В свете фар свежие стрелки и полосы на дорогах светятся так ярко, что, кажется, нарушить ПДД может только слепой. К концу лета белые, желтые и синие линии и штриховка появятся на 284 дорогах города.Светлана Бедрова спрашивает, на какую поверхность наносят разметку пластиком и краской? Ей отвечают, что на очищенное от пыли и грязи дорожное покрытие. Кстати, если речь идет об отремонтированных дорогах, то краску на свежий асфальт можно наносить лишь по прошествии 10–20 суток после окончания работ. Так что горожане не должны удивляться тому, что по отремонтированным дорогам машины ездят первое время без разметки.— Особое внимание я как бывший учитель попросила уделить безопасности детей— новая разметка появится на всех соседствующих с детскими садами и школами дорогах, — сказала врио главы города.На кольцевой развязке у памятника Танкистам, на улицах Водопьянова и Московской Бедрова увидела уборочную технику в работе. Особенную радость, по ее словам, она испытывает тогда, когда видит шуршащие по асфальту щетки «Бродвеев»: за этими уличными пылесосами остается увлажненная чистая дорога. Но на городских окраинах, куда техника МБУ появляется не так часто, как хотелось бы горожанам, применяется иная схема уборки. Сначала поливомоечные машины увлажняют асфальт, размягчают в прилотковой части слежавшуюся грязь и пыль. Затем их сметают щетками тракторы. Весь этот мусор засасывают «Бродвеи».В эту ночь помимо самых загруженных — центральных автомагистралей города, МБУ чистило улицы Сокола. Там коммунальная техника вывозила грунт с улиц Энгельса и Ковалёва, мыла и подметала улицы Баумана, Ушинского, Пожарского, Ивана Франко, площадь Константиновой. Александр Мальнев с сожалением заметил, что до сих пор на периферийных улицах остались наносы песка — этой зимой на дорогах города использовано более 30 тысяч тонн песчано-соляной смеси.У памятника Танкистам мэра окатила водой поливалка. Лайфхак от директора МБУ: когда такая машина струей под давлением моет асфальт, водителям следует держаться ближе к ней — так меньше шансов быть расстрелянным очередью из мелкого гравия и камушков, которые выметает с дороги вода.Ночной работой коммунального предприятия и свежей дорожной разметкой Светлана Бедрова оказалась довольна.— Как муниципальный чиновник со стажем я, конечно, знала в общем, как функционирует городское хозяйство. Но только после того, как в феврале была назначена временно исполняющей полномочия главы города, убедилась, насколько же сложный этот механизм! Сколько задействовано людей на то, чтобы город был комфортным для жителей! Я поставила перед собой задачу заглянуть в самые отдаленные уголки Липецка, чтобы увидеть то, что нужно поправить, — так Светлана Бедрова прокомментировала свою ночную поездку.По ее итогу врио мэра назвала настоящими профессионалами своего дела тех, кто делает город чище. И попросила горожан ценить этот труд: «С одного небрежно брошенного фантика от конфеты может начать расти мусорная куча. Если каждый будет это помнить, коммунальным службам будет легче содержать Липецк в порядке».