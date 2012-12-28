Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
41-летнюю закладчицу задержали в лесу с пятью килограммами «соли»
Происшествия
Хлевенский Хатико ждет бросившего его на жаре хозяина
Общество
Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий
Общество
В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Вандалы разбили стекло на остановке у Липецкого горсовета
Общество
Под Липецком поднялся столб дыма от горящих покрышек
Происшествия
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Общество
Вице-губернатор Сергей Курбатов снялся с предварительных выборов «Единой России»
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
Читать все
В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
«Шкода» опрокинулась после столкновения с «ВАЗом»: пострадали оба водителя
Происшествия
Светлана Бедрова заявила о 24 проблемных отремонтированных ранее дорогах Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: «Металлург» сыграет выездной матч… на своём поле, где найти подработку
Общество
В Липецкой области отменен желтый уровень угрозы
Происшествия
Два человека погибли на трассе «Дон» в Становлянском округе
Происшествия
«ВАЗ» чуть не сгорел из-за проводки
Происшествия
20-летний липчанин испугался уголовной ответственности и перевёл мошенникам 408 000 рублей
Происшествия
Липчанина поймали после кражи ламината из подъезда и нашли у него партию гашиша
Происшествия
БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
Читать все
Общество
171
25 минут назад
1

Светлана Бедрова заявила о 24 проблемных отремонтированных ранее дорогах Липецка

На улице Папина, сданной заказчику с нарушениями срока контракта в 2024 году, разошлись швы между полотнами асфальта.

Врио главы Липецка Светлана Бедрова рассказала в соцсетях о ремонте гарантийных дорог. Оказалось, что только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» претензии у управления главного смотрителя есть к 24 дорогам, отремонтированным в 2022-2025 годах.

«Выехали с коллегами на улицу Папина и Воронежское шоссе. Обе дороги были отремонтированы в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На Воронежском шоссе ранее были выявлены замечания по состоянию покрытия. Подрядной организации направили претензию, на сегодняшний день все дефекты устранены. На улице Папина ситуация другая — здесь в отдельных местах раскрылись швы. Сейчас подрядчик проводит работы по их устранению: швы заделывают специализированной битумной мастикой. По этому объекту также была направлена претензия, срок устранения замечания — до 30 мая».

Ремонт улицы Папина велся в 2024 году с большими трудностями. На улицу даже выезжали депутаты городского Совета, чтобы понять, почему подрядчик, компания «СДК», начав ремонт дороги в марте, завершил работы только в ноябре. Все было прозаично: дорожников задержали подрядчики «РВК-Липецк», которые прокладывали под дорогой сети (и не закончили это дело до сих пор). Примечательно, что при ремонте компания «СДК» по согласованию с заказчиком применяла битумную ленту, которая должна была крепче соединить друг с другом полотна асфальта. Ее укладывали в торец первого слоя, а потом, встык, укладывали второй — при температуре смеси свыше 200 градусов лента плавилась, склеивая полосы покрытия.

tv7sf68n9c546v8ho68skixohmu3uuds.jpg

Битумную ленту, как оказалось, использовали не по всей длине улицы, а лишь на участке от перекрестка с Водопьянова до строительного колледжа. Там стыки полотен оказались прочными. Они раскрылись в местах, где лента не применялась, а асфальт укладывали в октябре.

Но хуже всего обстояли дела с асфальтом, уложенным в 2022 году, на улице Пожарского. Врио мэра упомянула в своем посте как проблемные дороги на улицах 8 Марта, Ударников, Московской, 4-й Пятилетки, Орловской, Механизаторов, Полетаева, Пришвина, Кривенкова, Крупской, Лебедянском шоссе. Все их подрядчики должны отремонтировать за свой счет к концу мая.
фото: пресс-служба мэрии
ремонт дорог
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Виктор
3 минуты назад
Контракты выбирали самые дешевые соответственно и качество такое же
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить