Светлана Бедрова заявила о 24 проблемных отремонтированных ранее дорогах Липецка
На улице Папина, сданной заказчику с нарушениями срока контракта в 2024 году, разошлись швы между полотнами асфальта.
«Выехали с коллегами на улицу Папина и Воронежское шоссе. Обе дороги были отремонтированы в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На Воронежском шоссе ранее были выявлены замечания по состоянию покрытия. Подрядной организации направили претензию, на сегодняшний день все дефекты устранены. На улице Папина ситуация другая — здесь в отдельных местах раскрылись швы. Сейчас подрядчик проводит работы по их устранению: швы заделывают специализированной битумной мастикой. По этому объекту также была направлена претензия, срок устранения замечания — до 30 мая».
Ремонт улицы Папина велся в 2024 году с большими трудностями. На улицу даже выезжали депутаты городского Совета, чтобы понять, почему подрядчик, компания «СДК», начав ремонт дороги в марте, завершил работы только в ноябре. Все было прозаично: дорожников задержали подрядчики «РВК-Липецк», которые прокладывали под дорогой сети (и не закончили это дело до сих пор). Примечательно, что при ремонте компания «СДК» по согласованию с заказчиком применяла битумную ленту, которая должна была крепче соединить друг с другом полотна асфальта. Ее укладывали в торец первого слоя, а потом, встык, укладывали второй — при температуре смеси свыше 200 градусов лента плавилась, склеивая полосы покрытия.
Битумную ленту, как оказалось, использовали не по всей длине улицы, а лишь на участке от перекрестка с Водопьянова до строительного колледжа. Там стыки полотен оказались прочными. Они раскрылись в местах, где лента не применялась, а асфальт укладывали в октябре.
Но хуже всего обстояли дела с асфальтом, уложенным в 2022 году, на улице Пожарского. Врио мэра упомянула в своем посте как проблемные дороги на улицах 8 Марта, Ударников, Московской, 4-й Пятилетки, Орловской, Механизаторов, Полетаева, Пришвина, Кривенкова, Крупской, Лебедянском шоссе. Все их подрядчики должны отремонтировать за свой счет к концу мая.
