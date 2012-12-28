На диспансеризацию сотрудников липецкой мэрии выделены 1,1 миллиона рублей

В Липецкой мэрии — 521 служащий, 77 из которых — мужчины. Именно на такое количество рассчитана закупка услуг по диспансеризации чиновников городской администрации, на что из бюджета муниципалитета выделены 1,1 млн рублей.В техническом задании указано, что муниципальных служащих должны осмотреть терапевт, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог, невролог, гинеколог (женщин) и уролог (мужчин). Чиновников опросят на потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, на выявление сердечно-сосудистого риска, хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития.По итогам исследований в течение 10 рабочих дней каждому муниципальному служащему оформят медицинскую карту и выдадут заключение о состоянии здоровья. В свою очередь, заказчик получит информацию о наличии заболеваний у чиновников, препятствующих прохождению муниципальной службы.