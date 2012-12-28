Общество
432
сегодня, 10:33
5

На диспансеризацию сотрудников липецкой мэрии выделены 1,1 миллиона рублей

Администрация города ищет исполнителя заказа.

В Липецкой мэрии — 521 служащий, 77 из которых — мужчины. Именно на такое количество рассчитана закупка услуг по диспансеризации чиновников городской администрации, на что из бюджета муниципалитета выделены 1,1 млн рублей.

В техническом задании указано, что муниципальных служащих должны осмотреть терапевт, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог, невролог, гинеколог (женщин) и уролог (мужчин). Чиновников опросят на потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, на выявление сердечно-сосудистого риска, хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития.

По итогам исследований в течение 10 рабочих дней каждому муниципальному служащему оформят медицинскую карту и выдадут заключение о состоянии здоровья. В свою очередь, заказчик получит информацию о наличии заболеваний у чиновников, препятствующих прохождению муниципальной службы.
здоровье
администрация Липецка
Комментарии (5)

Колян
16 минут назад
Диспансеризация для людей бесплатная.
Соседка
23 минуты назад
А самим по полису пройти-никак?Спецпрограмма нужна?
1
25 минут назад
А смысл ее проходить ? Все равно никто вас лечить бесплатно не будет
Мосякин
25 минут назад
а что полиса нет ОМС у них? По полису бесплатно и путь пройдут в поликлинике, может увидят какие очереди и сколько врачей работают.
м
32 минуты назад
чем они лучше других? в поликлинике для обычных граждан уже все проставлено заранее по диспансеризации,смысла проходить нет
