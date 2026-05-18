Несколько дней на сокольской дороге провал закрывает покрышка от машины

Автомобили в начале улицы Ушинского вынуждены лавировать.

На улице Ушинского уже несколько дней зияет провал — объезжая его, водители вынужденно создают аварийные ситуации. Сначала это было просто углубление возле канализационного люка. Затем провал начал увеличиваться — люк проседал и проседал. Кто-то положил в провал покрышку. Но и она теперь уходит вместе с люком все глубже.В администрации Липецка сообщили, что колодец принадлежит липецким связистам.« На данном участке дороги располагается люк, принадлежащий ПАО «Ростелеком». Сотрудниками департамента развития территории в адрес организации направлен запрос о приведении люка в нормативное состояние до 21 мая», — рассказали GOROD48 в мэрии.В «Ростелекоме» сообщили, что провалом займутся уже завтра.— Сейчас место провала оградят. Уже завтра специалисты приступят к устранению провала, — сообщили в ПАО «Ростелеком».