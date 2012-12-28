Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая

Как выяснил GOROD48, 23 мая перед началом очередного липецкого полумарафона откроется вход на Зеленый остров. Проход по понтонному мосту будет свободным днем, а ночью остров перейдет под охрану — для сохранения благоустройства и спортивных объектов.По данным GOROD48, остров с его новой спортивной инфраструктурой находится в завершающей стадии передачи от управления строительства мэрии на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка». С острова убирают остатки строительного мусора, оставленного подрядчиком. В субботу, 23 мая, на острове откроются спортивные площадки, заработает прокат спортинвентаря.Напомним, что 13 спортивных площадок для занятий разными видами спорта на песке и твердых покрытиях за 249 млн рублей построило с опозданием в полтора года ульяновская компания «ДСК Стандарт». Помимо этого мэрия заплатила еще 62 миллиона рублей за солнцезащитные навесы и трибуны. Администрация также заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключила контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Также на берегу острова наискосок от центрального пляжа отсыпали песком небольшой пляж.