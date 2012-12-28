Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе «Дон», новая развязка у «Елецкого» и битва поваров
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая
Общество
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги
Общество
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
Жара задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая
Общество
Реконструкцию пешеходного моста на Карьере проторговали в четвертый раз
Общество
Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка
Общество
Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня
Общество
«Вода хлещет, жесть!»: подвал на Звездной заливает водой
Общество
МЧС предупредило об аномально-жаркой погоде
Погода в Липецке
В парке «Молодежный» сгорел водосточный коллектор
Происшествия
Читать все
Общество
462
сегодня, 14:30
9

Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая

При этом проход на остров будет доступен только днем, а ночью его начнет патрулировать охрана.

Как выяснил GOROD48, 23 мая перед началом очередного липецкого полумарафона откроется вход на Зеленый остров. Проход по понтонному мосту будет свободным днем, а ночью остров перейдет под охрану — для сохранения благоустройства и спортивных объектов.

По данным GOROD48, остров с его новой спортивной инфраструктурой находится в завершающей стадии передачи от управления строительства мэрии на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка». С острова убирают остатки строительного мусора, оставленного подрядчиком. В субботу, 23 мая, на острове откроются спортивные площадки, заработает прокат спортинвентаря.

zv54vh4rml8kh5mg71rrsadois2n85jw.jpg

jvga6vzpdcrw09c6dpmfq2vbmyehri8q.jpg

g5f6r9q2nr5p45jvtydq582de1eha666.jpg

Напомним, что 13 спортивных площадок для занятий разными видами спорта на песке и твердых покрытиях за 249 млн рублей построило с опозданием в полтора года ульяновская компания «ДСК Стандарт». Помимо этого мэрия заплатила еще 62 миллиона рублей за солнцезащитные навесы и трибуны. Администрация также заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключила контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Также на берегу острова наискосок от центрального пляжа отсыпали песком небольшой пляж.

p3hzrzdaytwfnopa0oalxzuz6mskb00m.jpg

Зеленый остров
10
0
1
0
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ё
18 минут назад
Удивило! По ночам остров, на котором размещены 129 видеокамер, начнет патрулировать охрана.
Ответить
1111
35 минут назад
А РЕЧКУ НЕ ХОТЯТ ПОЧИСТИТЬ? УГРОБИЛИ ПОКА СТРОИЛИ !!!!! НЕ ЛЮДИ УБИВАЮТ ФЛОРА И ФАУНУ !!!!
Ответить
гость
37 минут назад
А спортивные объекты ПЛАТНЫЕ) И ИНВЕНТАРЬ С СОБОЙ ПРИНОСИТИ)))) ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ)))))
Ответить
Буквоед
43 минуты назад
Построило компания!Жертвы ЕГЭ рулят!
Ответить
Лариса
56 минут назад
Ехать туда на чём, если автобус не ходит?
Ответить
Липчанин
36 минут назад
На днях 359 пустят. Пешком круче, стресс ходьбу снимает.
Ответить
Свет
52 минуты назад
Пешком. И полезно, и растрястись
Ответить
спортсмен
сегодня, 14:51
какой идиот это придумал, всё что там построили и так под забором, и под камерами. поставьте там будку охраны. зачем понтон перекрывать к дорожке вокруг острова!!! что за бред хоспадииии
Ответить
Житель
сегодня, 14:44
Инфраструктура топ. Всех приглашаю. Площадки крутые. Жалко ветер сильный постоянно будет скорее всего и в настольный теннис особо не поиграешь.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить