Общество
235
55 минут назад
3

Москвичи по гарантии отремонтируют проспект Победы

Компания «Руслан-1» заменит асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток.

Водители уже успели заметить внезапно появляющиеся на дороге перед машиной прямоугольные и квадратные вырубки и аккуратные кучки старого асфальта на обочинах тротуаров проспекта Победы. В каждой такой ничем не огороженной западне находится или канализационный люк, или дождеприемник. Очевидно, что кто-то решил отремонтировать разрушавшиеся места примыканий асфальта к металлу.

Как выяснил GOROD48, этот кто-то — столичная компания «Руслан-1», которая в 2019-2020 полностью срыла дорогу на проспекте Победы и построила ее с нуля. Обновление этой одной из самых загруженных городских магистралей обошлась бюджетам всех уровней в тогда казавшиеся сумасшедшими 1,1 млрд рублей.

Однако этот проект долго сотрясали скандалы. В конце 2020 года, как только москвичи ушли с объекта, мэр Липецка Евгения Уваркина решила не оплачивать полностью их работу. Главу города не устроили неровности асфальта на некоторых участках проспекта, после дождей превращающихся в корыта с водой (одно такое место — пешеходный переход у проспекта Победы, 2 — стал вечной лужей).

В итоге компании не доплатили 68,8 млн рублей за финишный слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности проспекта от площади Победы до площади Кольцевой.

Однако подрядчик заявил, что ничего переделывать не будет. Он обратился в аккредитованную при Минтрансе РФ воронежскую дорожную лабораторию за экспертизой дорожного полотна, а потом в итоге ушел в арбитражные суды с мэрией. Об одном из них GOROD48 недавно писал: суд обязал ответчика установить на проспекте 97 новых светильников: поставленные москвичами были бракованными и массово выходили из строя. В итоге мэрия продавила «Руслан-1» отремонтировать разрушающийся асфальт у люков и решеток подземных коммуникаций. Возможно, подрядчик это сделает уже в эти выходные.
Комментарии (3)

Соседка
18 минут назад
Москвичи отремонтируют или таджики?
Зося
34 минуты назад
Советская, Первомайская — сплошные латки; кричат: «Ремонт, отремонтируйте нас!»
Водила
46 минут назад
На ул Космонавтов яму заделали?
