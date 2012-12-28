«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Сегодня, 17 февраля, в Липецке было очень скользко, горожане рассказали покупают ли они огурцы, которые Росстат признал самым подорожавшим овощем, и мэрия предложила Минобороны поменяться земельными участками для строительства новой школы.
В травмпунктах был ажиотаж — к врачам за сутки, по данным на утро, обратились 138 человек. За день к ним прибавилось еще 45 человек.
На обледеневших остановках пассажиры с трудом подходили к автобусам. На остановке «Улица Шкатова» едва не случилась трагедия — ребенок поскользнулся и только чудом не попал под колеса.
С маршрутов сегодня сошли примерно 10% автобусов. Кстати, публикации GOROD48 заставляют транспорт ходить по расписанию!
Спасатели вызволили из снежного плена чертову дюжину машин по всей Липецкой области. А за пять последних дней в Липецке от падений наледи пострадали 10 автомобилей.
«Город во всей красе, нет в городе хозяина», — уверен 007.
«Халатность и безолаберность, пока была оттепель снег легко можно было счистить, вчера ни одного трактора, сегодня дети и старики пошли по льду ноги ломать, если бы была ответственность руководителей города перед людьми и законом, такого бардака не было», — добавила Алла.
«Удивительный факт. Начало зимы — песок и химию сыпали практически на голый асфальт, трактора с искрами из-под отвала асфальт чистили. Безумие было. Сегодня в 6:00 утра дорога с новых районов до ЖД — тишина никакой техники нет. Асфальт покрытый льдом, не песчинки нет. С чего вдруг? Куда-то деньги делись? Или «освоили« ранее, просто поспешили?» — подметил Липчанин.
«Фоторепортаж надо бы отправить нашему правительству в Москву, как отчёт о проделанной работе! И ждать наград и премий!» — съязвил читатель.
«Передвигаемся, не стесняемся, на четвереньках и ползком!», — посоветовал комментатор.
«Ещё подушки привязать, и с палочкой ходить», — еще один совет от 555.
«Хорошо бы, чат и. о. мэра увидеть с обратной связью», — размечтался Гость.
За последние недели резко выросли в цене огурцы, и мы спросили липчан: доступен ли им этот овощ?
«В магазинах от 269 рублей за килограмм (самая дешёвая цена). По цене курицу перегнали, скоро мясо перегонит», — написал Сергей.
«Авокадо и манго стали стоить дешевле огурцов и помидоров», — заметил Гость.
«Кушайте свои из баночки, пользы для здоровья будет больше. И не горюйте, жили мы без них, и ещё проживем. Мы — русские — оптимисты и юмористы. Иначе бы не выжили в наше удивительное время», — посоветовал комментатор.
«Поход в магазин стал схож с посещением музея», — заявил Швондер.
Мэрия предложила Министерству обороны поменяться земельными участками. Дело в том, что рядом с Быхановым садом растет большой жилой район, а мест в школе для маленьких новоселов нет. Как нет и места для строительства новой школы. Точнее, есть участок, но он принадлежит Министерству обороны. Мэрия предложила ведомству обменяться участками, но пока ответа не получила.
А еще сегодня выяснилось, что на перекрестке улиц Стаханова и Минской, в районе ресторана «Тайга» должно появиться разворотное кольцо для трамваев новой ветки, которую все-таки намерен построить концессионер «Мовиста». Ветка соединит улицу Стаханова с Центральным рынком.
«Да, строительство очень нужно городу, но, может, не с таких крутых масштабах, все-таки прироста населения у нас нет, да, видимо, в обозримом будущем и не предвидится. Город крайне нуждается в реконструкции всех инженерных сетей, очистных сооружениях, транспортных развязках. Автомобилисты ютятся в тесненьких дворах», — написал Игорь Михайлович.
«На бумаге (в проекте/презентации) все красиво, но сколько парковочных мест запроектировано? Есть ли система водоотведения (у нас, знаете ли дожди бывают затяжные). Есть ли площадки для складирования снега (или все наивно думают что его будут вывозить на КАМАЗах за город). Хватает ли ширины дорог, чтобы обеспечить пропускную способность для 10 тысяч жителей», — поинтересовался Строительный контроль.
«Сначала построили ЖК «Поколение» на 10 тысяч жителей, а теперь вспомнили про школу. Хотелось бы знать ФИО того, кто согласовал проект ЖК», — потребовал Ветеран.
Потерпите немного, сильные морозы скоро закончатся. Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -21 градуса, а завтра днем, температура воздуха составит от -8 до -10 градусов.
