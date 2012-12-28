Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны

Сегодня, 17 февраля, в Липецке было очень скользко, горожане рассказали покупают ли они огурцы, которые Росстат признал самым подорожавшим овощем, и мэрия предложила Минобороны поменяться земельными участками для строительства новой школы.