Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
Общество
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Общество
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
В сельской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей
Происшествия
Общество
447
34 минуты назад
4

После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию

Но недолго.

Житель Липецка сегодня утром больше получаса ждал на улице Неделина автобусы маршрутов № 17 и 317. Автобус № 17 приехал в 07:34, хотя по расписанию за этот время должны были проехать аж три машины: в 07:10, 07:20 и 07:30.

«Бардак с этими маршрутами. В прошлый раз после вашей публикации почти неделю все было в штатном режиме. Может и в этот раз посодействуете», — попросил нас липчанин.

В мэрии проверили информацию и сообщили, что через остановку «Торговая площадь» в направлении площадь Победы с 07:03 до 07:44 должны были пройти четыре автобуса маршрутов № 17 и 317. По навигационным данным, рейсы на 07:13 и 07.23 не были выполнены, так как один автобус сломался и сошел с линии, а другой попал в ДТП.

По муниципальному контракту деньги перевозчикам платят только за фактически выполненную работу по расписанию. За ненадлежащее исполнение условий контрактов перевозчиков штрафуют. Перевозчика, обслуживающего маршрут № 17, 317 за февраль пообещали оштрафовать.

Напомним, что этим утром из-за погодных условий в Липецке сошли с маршрутов около 10% от планового количества автобусов.
транспорт
1
1
1
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мэр
18 минут назад
Сегодня я 40 минут стояла на остановке, при температуре - 15. С 9-30до 10-15,автобус 2т ушёл передо мной, и пришёл только через 40 минут, то есть сделал круг, получается на линии он был один!!!!!! А за 10 минут до этого мимо 2т прошёл пустой!!!!!!!! Это как понимать??????!!!!!!!
Ответить
Гость
23 минуты назад
А есть объяснение, почему по навигационным данным ЯКОБЫ автобус есть и он движется, а на самом деле его нет и это подтверждается очередями на остановках и людьми которые там стоят. Сколько раз было автобус на моей остановки а его по сути нет.
Ответить
гость
25 минут назад
А где можно увидеть эти оплаченые штафы?
Ответить
49
4 минуты назад
в твоей квитанции ЖКХ
Ответить
