В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
447
34 минуты назад
4
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Но недолго.
«Бардак с этими маршрутами. В прошлый раз после вашей публикации почти неделю все было в штатном режиме. Может и в этот раз посодействуете», — попросил нас липчанин.
В мэрии проверили информацию и сообщили, что через остановку «Торговая площадь» в направлении площадь Победы с 07:03 до 07:44 должны были пройти четыре автобуса маршрутов № 17 и 317. По навигационным данным, рейсы на 07:13 и 07.23 не были выполнены, так как один автобус сломался и сошел с линии, а другой попал в ДТП.
По муниципальному контракту деньги перевозчикам платят только за фактически выполненную работу по расписанию. За ненадлежащее исполнение условий контрактов перевозчиков штрафуют. Перевозчика, обслуживающего маршрут № 17, 317 за февраль пообещали оштрафовать.
Напомним, что этим утром из-за погодных условий в Липецке сошли с маршрутов около 10% от планового количества автобусов.
1
1
1
0
2
Комментарии (4)