В Липецкой области от -22 ночью до -11 днем

Сильные морозы продержатся еще день, затем циклон с юго-запада принесет потепление, воздух прогреется до нормы.



18 февраля Липецкая область будет находиться на южной периферии скандинавского антициклона, лишь к вечеру с приближением циклона с юго-запада местами пройдет небольшой снег. 19 февраля регион окажется в передней части циклона — ожидается сильный снег с метелью и порывистым юго-восточным ветром, заметно потеплеет.Среднесуточные температуры составят: 18 февраля — 14-15 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы, 19 и 20 февраля — 7-8 градусов мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -17 до -22, днем — от -6 до -11.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -19 до -21 градуса, днем – от -8 до -10.День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза.