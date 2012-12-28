13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС

Сразу три машины забуксовали в снегу в Хворостянке Добринского округа.

1/3

За прошедшие сутки дежурные смены пожарных частей Управления ГПСС Липецкой области сделали 13 выездов на буксировку застрявших в снежном плену автомобилей.Как рассказали GOROD48 в Управлении ГПСС Липецкой области, в основном, в снегу застревали легковушки, но также в ловушку на дороге попали одна «ГАЗель» и пустой школьный автобус «ПАЗ».Спасатели трижды пришли на помощь водителям в Хворостянке Добринского округа и дважды — в Троекурово Чаплыгинского округа. Также машины застревали в Васильевке Воловского округа, Березнеговатке Добринского округа, Коробовке и Плеханово Грязинского округа, Второй Кулешовке Лебедянского округа, Лебедяни, Долгоруково, Добром.