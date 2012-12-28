Все новости
Общество
824
сегодня, 16:36
3

13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС

Сразу три машины забуксовали в снегу в Хворостянке Добринского округа.

За прошедшие сутки дежурные смены пожарных частей Управления ГПСС Липецкой области сделали 13 выездов на буксировку застрявших в снежном плену автомобилей.

Как рассказали GOROD48 в Управлении ГПСС Липецкой области, в основном, в снегу застревали легковушки, но также в ловушку на дороге попали одна «ГАЗель» и пустой школьный автобус «ПАЗ».

IMG_20260216_165418_093.jpg

20260216_133152.jpg

1000007014.jpg

Спасатели трижды пришли на помощь водителям в Хворостянке Добринского округа и дважды — в Троекурово Чаплыгинского округа. Также машины застревали в Васильевке Воловского округа, Березнеговатке Добринского округа, Коробовке и Плеханово Грязинского округа, Второй Кулешовке Лебедянского округа, Лебедяни, Долгоруково, Добром.
1/3
спасатели
УГПСС
0
2
1
5
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Георгий
20 минут назад
Сосед, едут в больницу, на работу, за продуктами, вопрос почему невозможно нормально проехать ,особенно последние годы, что изменилось, климат тот же, даже мягче, авто лучше, так в чем проблема?
Ответить
Бабка Первая
35 минут назад
Счастье, что есть человеколюбивые и долготерпимые люди, которые спасают. Здоровья им и благодарность за службу.
Ответить
Сосед
43 минуты назад
Куда едут? О чем думают?
Ответить
