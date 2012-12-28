За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Общество
824
сегодня, 16:36
3
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Сразу три машины забуксовали в снегу в Хворостянке Добринского округа.
Как рассказали GOROD48 в Управлении ГПСС Липецкой области, в основном, в снегу застревали легковушки, но также в ловушку на дороге попали одна «ГАЗель» и пустой школьный автобус «ПАЗ».
Спасатели трижды пришли на помощь водителям в Хворостянке Добринского округа и дважды — в Троекурово Чаплыгинского округа. Также машины застревали в Васильевке Воловского округа, Березнеговатке Добринского округа, Коробовке и Плеханово Грязинского округа, Второй Кулешовке Лебедянского округа, Лебедяни, Долгоруково, Добром.
1/3
0
2
1
5
1
Комментарии (3)