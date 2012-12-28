Происшествия
474
сегодня, 11:11

Разборки в Грязях обернулись попыткой организации массовых беспорядков

Речь идёт о событиях ещё 2024 года. С прошлогодним августовским конфликтом у храма напрямую они не связаны. Но фигурировала та же этническая группа.

Завтра Липецкий областной суд начнёт рассматривать уголовное дело 38-летнего и 24-летнего жителей Грязинского округа, обвиняемых в организации массовых беспорядков, сопровождаемых насилием, применением оружия, иных предметов, представляющих опасность для окружающих (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ). 38-летний мужчина параллельно также обвиняется в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ) 10 тысяч рублей у своего знакомого, угрожая расправой ему и его жене, и незаконном приобретении, ношении, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — предположительно, его он планировал использовать его во время массовых беспорядков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, к попытке организации массовых беспорядков привели события 10 сентября 2024 года. Тогда между участниками конфликта произошла драка с причинением телесных повреждений. А после разборки между враждующими сторонами продолжились и вышли на массовый уровень.

«Как следует из материалов дела, 38-летний мужчина в сентябре 2024 года попытался организовать массовые беспорядки с целью применения насилия в отношении этнической группы, проживающей на территории города Грязи. Его друг согласился принять участие в организации беспорядков и непосредственно в самом нападении. Подсудимые предложили своим знакомым присоединиться к нападению, такие призывы также распространялись в соцсети. Уже на следующий день удалось собрать для участия в беспорядках не менее 100 местных жителей, которые были вооружены палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Но массовые беспорядки были предотвращены полицией», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Добавим, что только вчера мы сообщили о передаче в суд дела о ещё одних грязинских разборках, попавших на видео. Речь идёт о событиях 19 августа 2025 года. 35-летнего местного жителя обвиняют в хулиганстве у храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова в Грязях.

Две конфликтующие группы случайно встретились у храма на освящении яблок. По данным следствия, во время религиозного обряда 35-летний грязинец цыганской национальности стал громко ругаться матом — нецензурная брань прозвучала в отношении двух его знакомых, также цыган, которые пришли на праздник. Затем этот же мужчина спровоцировал драку, избил одного человека, после чего, используя в качестве оружия привезенную с собой пилу, замахивался на других прихожан и преследовал потерпевшего.
