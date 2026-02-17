10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке

На улице Петра Смородина наледь рухнула на две машины.

За пять дней непогоды упавшей с домов наледью в Липецке повреждены 10 автомобилей. Два из них пострадали 13 февраля у дома № 3 на улице Петра Смородина.Владелица одной из этих машин рассказала GOROD48, с какими трудностями столкнулась при оформлении происшествия:«Наледь рухнула в три часа ночи и промяла крышу автомобиля. Он был припаркован в разрешённом месте, без нарушения ПДД. На момент происшествия не было предупреждающих знаков о возможном сходе снега. Территория не была огорожена. Представители УК выдвинули неожиданную версию: якобы кто‑то из жителей дома, у которых не застеклён балкон (а таких три), намеренно сбросил снег с балкона (в три часа ночи!). Утром, когда обнаружила вмятину на крыше своего автомобиля, я вызвала сотрудников полиции для фиксации инцидента, после сообщила в домовом чате, что от УК нужен представитель. Через некоторое время повторно вернулась к своему автомобилю и увидела представителей УК и дворника с лопатой (моё предположение — они хотели почистить вокруг машины). Предложила УК урегулировать происшествие мирным путём, на что мне ответили отказом, так как не устроила сумма ущерба. Сумму ремонта насчитала лицензированная организация. От схода снега повреждён ещё один автомобиль, у которого разбилось лобовое стекло и оторвало дворник. Хозяин машины обратился в полицию и намерен подавать в суд для возмещения ущерба».— Все случаи повреждений автомобилей наледью зафиксированы. По каждому проводится проверка. Далее владельцы автомобилей и управляющие организации или муниципалитет решают вопрос в рамках гражданско-правовых отношений, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.По истории на улице Петра Смородина полицейские также ведут дополнительную проверку:— Выясняется, не было ли умысла в повреждении автомобиля, — добавили в УМВД.