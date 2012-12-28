С утра в травмпункт дежурной больницы обратились 20 человек

В течение дня наплыва пациентов в травмпунктах нет.

Сегодня с 8 утра в Липецке дежурит больница №3 «Свободный сокол». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, в течение дня наплыва пациентов в травмпунктах нет (в том числе в травмпункте дежурной больницы), они работают в стандартном режиме.С утра в травмпункт Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» обратились ещё пять человек и по 20 человек в БСМП и больницу «Свободный сокол».Напомним, за минувшие сутки в травмпункты города поступили 138 человек, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной вчера больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.