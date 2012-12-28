За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Здоровье
306
52 минуты назад
1
С утра в травмпункт дежурной больницы обратились 20 человек
В течение дня наплыва пациентов в травмпунктах нет.
С утра в травмпункт Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» обратились ещё пять человек и по 20 человек в БСМП и больницу «Свободный сокол».
Напомним, за минувшие сутки в травмпункты города поступили 138 человек, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной вчера больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.
0
2
1
1
1
Комментарии (1)