Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
Здоровье
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Общество
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
Общество
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Мэрия Липецка увеличила на 100 тысяч рублей муниципальную выплату контрактникам
Общество
С утра в травмпункт дежурной больницы обратились 20 человек
Здоровье
Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей
Происшествия
За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Экономика
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецкой области от -22 ночью до -11 днем
Погода в Липецке
Здоровье
306
52 минуты назад
1

С утра в травмпункт дежурной больницы обратились 20 человек

В течение дня наплыва пациентов в травмпунктах нет.

Сегодня с 8 утра в Липецке дежурит больница №3 «Свободный сокол». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, в течение дня наплыва пациентов в травмпунктах нет (в том числе в травмпункте дежурной больницы), они работают в стандартном режиме.

С утра в травмпункт Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» обратились ещё пять человек и по 20 человек в БСМП и больницу «Свободный сокол».

Напомним, за минувшие сутки в травмпункты города поступили 138 человек, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной вчера больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.
Комментарии (1)

Бабка Первая
42 минуты назад
Ну и ладушки! Значит, все торопыги поломались накануне и теперь не выходят, как и мы, боязливые))
