Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза

Сегодня, 2 февраля, липчане откапываются после сильного снегопада, сразу несколько автомобилей вмерзло в лед из-за не оперативно устраненной аварии на сетях, и Анна Маркова назначена директором липецкого филиала Российского университета медицины.