Общество
519
сегодня, 20:26
3

Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза

Сегодня, 2 февраля, липчане откапываются после сильного снегопада, сразу несколько автомобилей вмерзло в лед из-за не оперативно устраненной аварии на сетях, и Анна Маркова назначена директором липецкого филиала Российского университета медицины.

За два последних дня января в Липецкой области выпало чуть больше половины месячной нормы осадков. Причем на юге региона снега было больше, там с неба упала месячная норма.

Из-за такой аномалии, а также неоперативности коммунальщкиов, жители сразу нескольких деревень 1 февраля  оказались отрезанными от цивилизации.

В Липецке со снежной стихией уже несколько дней борются при помощи 120 единиц техники. Пришлось даже арендовать автомобили у строителей. На дороги и тротуары высыпали 2 250 тонн пескосоляной смеси и 90 тонн технической соли.

К делу подключились даже спасатели. Они вызволили из частного дома на улице Ильича пожилую липчанку. Женщина не могла выйти самостоятельно, калитку завалило снегом. С такой же проблемой столкнулась горожанка с улицы Высокой.

Работы у коммунальщиков еще много. Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом.

Родители жалуются, что не могут пройти к детской поликлинике № 3. Территорию медицинского учреждения сотрудники расчистили, а рядом сугробы.

«Вчера (воскресенье) утром на улице Звездной оперативно прочистили трактором и улицу, и тротуар, респект или городу, или управляшке, и мы чуток возле подъездов поупражнялись», — поблагодарил Игорь Михайлович.

«Частный сектор за площадью Героев почистили дорогу, спасибо», — добавил Александр Н.

«Тротуар который ведёт в 58 школу, со стороны церкви, вообще никто не чистил, а где пешеходные переходы по улице Артёмова? Трактор, который чистил дорогу, вообще завалил, детям остаётся идти в школу только по дороге», — пожаловался Елецкий.

«Надо вам и в Сселках почистить тротуар, ведущий в школу 35. Зараннее спасибо», — написал комментатор.

Из-за холодов сегодня на линии не вышли аж 48 автобусов! При том, что пассажиров в понедельник оказалось больше, чем обычно. Многие липчане решили отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Тем, кто далеко живёт, оставайтесь сегодня ночевать на работе, завтра ситуация может быть ещё хуже», — посоветовала Лиза.

«Эх, морозец. Вчера прошла по улице с удовольствием. Раньше только такой мороз и был зимой. А вот последние лет двадцать зимы теплые стали. Дождик зимой быть не должен. Раньше шубы носили, да шапки меховые. А сейчас в куртеночках бегают. У меня шубы были из енота и из мутона, и шапки из чернобурки, лисы и песца. А сейчас пуховики только на зиму», — ностальгирует Бабушка.

Пятеро мужчин в выходные обморозили руки, их сейчас лечат в ожоговом центре.

Из-за холодов в липецких школах и садиках сегодня и завтра устроили свободное посещение. При этом в городском департаменте образования сообщили, что поблажкой воспользовались единицы. А комментаторы GOROD48 удивились этому заявлению.

«Ага, пришли. В нашем третьем классе школы № 41 явка менее 20%», — сообщил Дмитрий интернет.

«Не один человек из класса не пришел. Класс 25 человек», — добавил Школьник.

«Странно, у ребенка в классе сегодня из 32 пришло 4 человека. В параллельном — 6 человек», — доложил ого.

Не только в Липецке у деетй случились небольные внеплановые каникулы. Из-за аномальных морозов школьники Воловского округа переведены на дистанционное обучение до 6 февраля. Глава Лебедянсокго округа Алексей Телков сообщил, что дети на усмотрение родителей могут не посещать школы и детские сады со 2 по 5 февраля. Глава Ельца Вячеслав Жабин пока дал «вольную» школьникам до вторника.

А глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин, напротив, заявил, что надо ходить в школы. Но добавил, если родители решили из-за морозов оставить детей дома, то должны заранее сообщить об этом учителям.

Несколько дворов на улицах Свиридова и Белана оказались в ледяном плену. Там 31 января прорвало водопровод, коммунальная река замерзла и прекратила дворы в каток. Во льду замерзли несколько автомобилей.





Сотрудники «РВК-Липецк» сначала пообещали сегодня починить водопровод, но  не смогли подобраться к месту утечки — там стоял автомобиль. Его владельца оперативно найти не смогли, поэтому ремонт отложили, пока до вторника.



«Как плохому танцору, всегда что-то мешает», — заметила Баба Нюра.

«Отправить на штрафстоянку, пусть платит!» — предложил Буквоед.

«Ну то есть, если машину не уберут и через неделю, 70 многоэтажек так и будут без воды сидеть? Вы серьёзно? На этой машине, судя по наледи и снегу, несколько дней никто не ездил», — переживает Соседка.

«Ну тогда воду включайте, пока не отгонят этот автохлам. Или всему району без воды сидеть непонятно сколько? Ещё и в такие морозы. Или объявляйте местный режим ЧС и подгоняйте водовозы к каждому дому. Чем городские власти вообще занимаются?!» — возмутился 27 мкрн.

«Надо, что бы прорвало горячую воду, чтобы оттаяли машины», — предложил выход читатель.

«Через госуслуги.авто любой человек может отправить сообщение владельцу авто по госномеру. Там есть вариант «мешает», или что-то в этом роде. Если у владельца есть аккаунт на госуслугах, ему придет оповещение. Это работает. И анонимно, кстати», — еще один вариант, как найти владельца от Павла.

Экс-региональный министр здравоохранения Анна Маркова с завтрашнего дня займет кресло липецкого филиала Российского университета медицины. Ее кандидатуру утвердили в ректорате вуза и федеральном минфине, сообщил GOROD48 уже бывший директор Александр Зубков.

Кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации», экс-министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков возвращается в Москву, он намерен продолжить работу в структурах вуза.

В ближайшее время в Липецке еще похолодает! Ночью столбики термоментро могут опуститься до -32 градусов. Днем температура составит от -18 до -20 градусов.

И это отнюдь не рекордные показатели: 3 февраля 1956 года в городе было 36 градусов мороза. Если помните, 3 февраля 2020 года и вовсе в Липецке было +3.

Сегодня День сурка. так получилось, что в Липецком зоопарке предсказывать приход весны оказалось некому. Сурок Девочка умерла. Ситуацию можно было бы исправить, понаблюдав за ежами. Сегодня отмечается Международный День ежа. У этих млекопитающих такая же схема прогноза, что и у сурков. Но из двух ежей зоопарка один еще не проснулся, а второй так и не лег спать. Но есть и хорошая новость. День сегодня был солнечным. Можно предположить, что сурок увидел бы свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель.

Несмотря на лютые морозы и ударную борьбу со снегом мэрия уже распространила программу проводов зимы. Масленица в этом году состоится 22 февраля.

Комментарии (3)

Пенсионерка
12 минут назад
Всегда кошек бездомных кормила. Нет кошек. Собаки разодрали
Animal planet.
30 минут назад
Будьте людьми. Помогите пережить морозы бездомным животным. Пускайте их в подъезды,выспаться и согреться, покормите.
Как всегда
52 минуты назад
Нет в Липецке хороших новостей. Разве что кот выжил, да на столб кто-то полезет. Всё остальное - сплошная жесть. Хорошо, хоть не убили никого, все живы.
