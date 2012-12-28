Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза
Сегодня, 2 февраля, липчане откапываются после сильного снегопада, сразу несколько автомобилей вмерзло в лед из-за не оперативно устраненной аварии на сетях, и Анна Маркова назначена директором липецкого филиала Российского университета медицины.
Из-за такой аномалии, а также неоперативности коммунальщкиов, жители сразу нескольких деревень 1 февраля оказались отрезанными от цивилизации.
В Липецке со снежной стихией уже несколько дней борются при помощи 120 единиц техники. Пришлось даже арендовать автомобили у строителей. На дороги и тротуары высыпали 2 250 тонн пескосоляной смеси и 90 тонн технической соли.
К делу подключились даже спасатели. Они вызволили из частного дома на улице Ильича пожилую липчанку. Женщина не могла выйти самостоятельно, калитку завалило снегом. С такой же проблемой столкнулась горожанка с улицы Высокой.
Работы у коммунальщиков еще много. Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом.
Родители жалуются, что не могут пройти к детской поликлинике № 3. Территорию медицинского учреждения сотрудники расчистили, а рядом сугробы.
«Вчера (воскресенье) утром на улице Звездной оперативно прочистили трактором и улицу, и тротуар, респект или городу, или управляшке, и мы чуток возле подъездов поупражнялись», — поблагодарил Игорь Михайлович.
«Частный сектор за площадью Героев почистили дорогу, спасибо», — добавил Александр Н.
«Тротуар который ведёт в 58 школу, со стороны церкви, вообще никто не чистил, а где пешеходные переходы по улице Артёмова? Трактор, который чистил дорогу, вообще завалил, детям остаётся идти в школу только по дороге», — пожаловался Елецкий.
«Надо вам и в Сселках почистить тротуар, ведущий в школу 35. Зараннее спасибо», — написал комментатор.
Из-за холодов сегодня на линии не вышли аж 48 автобусов! При том, что пассажиров в понедельник оказалось больше, чем обычно. Многие липчане решили отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.
«Тем, кто далеко живёт, оставайтесь сегодня ночевать на работе, завтра ситуация может быть ещё хуже», — посоветовала Лиза.
«Эх, морозец. Вчера прошла по улице с удовольствием. Раньше только такой мороз и был зимой. А вот последние лет двадцать зимы теплые стали. Дождик зимой быть не должен. Раньше шубы носили, да шапки меховые. А сейчас в куртеночках бегают. У меня шубы были из енота и из мутона, и шапки из чернобурки, лисы и песца. А сейчас пуховики только на зиму», — ностальгирует Бабушка.
Пятеро мужчин в выходные обморозили руки, их сейчас лечат в ожоговом центре.
Из-за холодов в липецких школах и садиках сегодня и завтра устроили свободное посещение. При этом в городском департаменте образования сообщили, что поблажкой воспользовались единицы. А комментаторы GOROD48 удивились этому заявлению.
«Ага, пришли. В нашем третьем классе школы № 41 явка менее 20%», — сообщил Дмитрий интернет.
«Не один человек из класса не пришел. Класс 25 человек», — добавил Школьник.
«Странно, у ребенка в классе сегодня из 32 пришло 4 человека. В параллельном — 6 человек», — доложил ого.
Не только в Липецке у деетй случились небольные внеплановые каникулы. Из-за аномальных морозов школьники Воловского округа переведены на дистанционное обучение до 6 февраля. Глава Лебедянсокго округа Алексей Телков сообщил, что дети на усмотрение родителей могут не посещать школы и детские сады со 2 по 5 февраля. Глава Ельца Вячеслав Жабин пока дал «вольную» школьникам до вторника.
А глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин, напротив, заявил, что надо ходить в школы. Но добавил, если родители решили из-за морозов оставить детей дома, то должны заранее сообщить об этом учителям.
Несколько дворов на улицах Свиридова и Белана оказались в ледяном плену. Там 31 января прорвало водопровод, коммунальная река замерзла и прекратила дворы в каток. Во льду замерзли несколько автомобилей.
Сотрудники «РВК-Липецк» сначала пообещали сегодня починить водопровод, но не смогли подобраться к месту утечки — там стоял автомобиль. Его владельца оперативно найти не смогли, поэтому ремонт отложили, пока до вторника.
«Как плохому танцору, всегда что-то мешает», — заметила Баба Нюра.
«Отправить на штрафстоянку, пусть платит!» — предложил Буквоед.
«Ну то есть, если машину не уберут и через неделю, 70 многоэтажек так и будут без воды сидеть? Вы серьёзно? На этой машине, судя по наледи и снегу, несколько дней никто не ездил», — переживает Соседка.
«Ну тогда воду включайте, пока не отгонят этот автохлам. Или всему району без воды сидеть непонятно сколько? Ещё и в такие морозы. Или объявляйте местный режим ЧС и подгоняйте водовозы к каждому дому. Чем городские власти вообще занимаются?!» — возмутился 27 мкрн.
«Надо, что бы прорвало горячую воду, чтобы оттаяли машины», — предложил выход читатель.
«Через госуслуги.авто любой человек может отправить сообщение владельцу авто по госномеру. Там есть вариант «мешает», или что-то в этом роде. Если у владельца есть аккаунт на госуслугах, ему придет оповещение. Это работает. И анонимно, кстати», — еще один вариант, как найти владельца от Павла.
Экс-региональный министр здравоохранения Анна Маркова с завтрашнего дня займет кресло липецкого филиала Российского университета медицины. Ее кандидатуру утвердили в ректорате вуза и федеральном минфине, сообщил GOROD48 уже бывший директор Александр Зубков.
Кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации», экс-министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков возвращается в Москву, он намерен продолжить работу в структурах вуза.
В ближайшее время в Липецке еще похолодает! Ночью столбики термоментро могут опуститься до -32 градусов. Днем температура составит от -18 до -20 градусов.
И это отнюдь не рекордные показатели: 3 февраля 1956 года в городе было 36 градусов мороза. Если помните, 3 февраля 2020 года и вовсе в Липецке было +3.
Сегодня День сурка. так получилось, что в Липецком зоопарке предсказывать приход весны оказалось некому. Сурок Девочка умерла. Ситуацию можно было бы исправить, понаблюдав за ежами. Сегодня отмечается Международный День ежа. У этих млекопитающих такая же схема прогноза, что и у сурков. Но из двух ежей зоопарка один еще не проснулся, а второй так и не лег спать. Но есть и хорошая новость. День сегодня был солнечным. Можно предположить, что сурок увидел бы свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель.
Несмотря на лютые морозы и ударную борьбу со снегом мэрия уже распространила программу проводов зимы. Масленица в этом году состоится 22 февраля.
