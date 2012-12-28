Походы в школу или дистант — в Долгоруковском округе выберут родители

Но точно уйдут на дистанционное обучение те, кого подвозит школьный автобус.

Как сообщил глава Долгоруковского района Андрей Тимохин, несмотря на сильные морозы в начале недели, школы и детские сады будут работать в обычном режиме.Но, при этом, если родители примут решение оставить ребёнка дома из-за погодных условий, нужно будет заранее уведомить об этом классного руководителя в школе, а в детском саду — воспитателя.«Также обращаем внимание: дети, которые пользуются школьным подвозом (автобусом), на период сильных морозов будут обучаться в дистанционном формате. Со своей стороны педагоги обязательно проинформируют вас о пройденном материале и домашнем задании», — сообщил глава округа.