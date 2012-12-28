Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
В небе над Липецкой областью сбили беспилотник
Происшествия
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
Липецкие яблоки продают поштучно
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Читать все
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
Походы в школу или дистант — в Долгоруковском округе выберут родители
Общество
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В Грязях сегодня наблюдали солнечный круг
Общество
Читать все
Общество
256
сегодня, 16:38
5

Походы в школу или дистант — в Долгоруковском округе выберут родители

Но точно уйдут на дистанционное обучение те, кого подвозит школьный автобус.

Как сообщил глава Долгоруковского района Андрей Тимохин, несмотря на сильные морозы в начале недели, школы и детские сады будут работать в обычном режиме.

Но, при этом, если родители примут решение оставить ребёнка дома из-за погодных условий, нужно будет заранее уведомить об этом классного руководителя в школе, а в детском саду — воспитателя.

«Также обращаем внимание: дети, которые пользуются школьным подвозом (автобусом), на период сильных морозов будут обучаться в дистанционном формате. Со своей стороны педагоги обязательно проинформируют вас о пройденном материале и домашнем задании», — сообщил глава округа.
школа
детский сад
2
0
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
василек
28 минут назад
при минус 30 не учились но с горки катались и воду из лунок пили
Ответить
Учитель
40 минут назад
Не буду объяснять новую тему завтра. Какой в этом толк, если в классе 5 учеников из 30 возможных. А так и будет! Особенно в старших классах. Буду проводить опрос по всему пройденному материалу.
Ответить
Бабка Первая
59 минут назад
Правильное решение. Не всех детей можно оставить дома одних, а работать необходимо.
Ответить
Липчанка
сегодня, 16:59
Почему не принять единое решение по области. Объявить дистант на 2 дня, как в Воронеже сделали. Хочу ещё ответить тем, кто здесь пишет: "Раньше при - 30 учились". Раньше дети были другие. Мы в - 25 с горки катались на картонка и на коньках на пруду, домой приходили, варежки и штаны колом стояли. И ничего! Но сейчас дети другие: изнеженные, неприспособленные. Получит обморожение какой нибудь ребёнок, будет ЧП на всю страну! Кто отвечать будет?
Ответить
Наташа
51 минуту назад
Да на какие 2 дня ? На 4 дня надо. Посмотрите прогноз.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить