сегодня, 16:38
Походы в школу или дистант — в Долгоруковском округе выберут родители
Но точно уйдут на дистанционное обучение те, кого подвозит школьный автобус.
Но, при этом, если родители примут решение оставить ребёнка дома из-за погодных условий, нужно будет заранее уведомить об этом классного руководителя в школе, а в детском саду — воспитателя.
«Также обращаем внимание: дети, которые пользуются школьным подвозом (автобусом), на период сильных морозов будут обучаться в дистанционном формате. Со своей стороны педагоги обязательно проинформируют вас о пройденном материале и домашнем задании», — сообщил глава округа.
