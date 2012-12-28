Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Мэр Ельца Вячеслав Жабин обратился к жителям города в связи с предстоящим резким похолоданием.
Для родителей учащихся мэр сообщил, что школьники имеют право остаться дома в понедельник и вторник, 1 и 2 февраля. Окончательное решение принимают семьи, но необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя.
Также из-за неблагоприятных погодных условий отменены запланированные на понедельник работы по демонтажу новогоднего уличного декора. К ним приступят позже, когда морозы отступят.
