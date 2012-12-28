Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку

Мэр Ельца Вячеслав Жабин обратился к жителям города в связи с предстоящим резким похолоданием.

Мэр Ельца Максим Жабин обратился к жителям города в связи с предстоящим резким похолоданием. С 1 по 5 февраля по прогнозу МЧС температура воздуха в городе может опуститься до −26°С. Глава администрации призвал ельчан быть осторожнее и избегать длительного пребывания на улице.Для родителей учащихся мэр сообщил, что школьники имеют право остаться дома в понедельник и вторник, 1 и 2 февраля. Окончательное решение принимают семьи, но необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя.Также из-за неблагоприятных погодных условий отменены запланированные на понедельник работы по демонтажу новогоднего уличного декора. К ним приступят позже, когда морозы отступят.