Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы
Спорт
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Вновь сирены и красный уровень
Происшествия
Красный отменён, желтый остался
Происшествия
Происшествия
сегодня, 09:10
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку

Мэр Ельца Вячеслав Жабин обратился к жителям города в связи с предстоящим резким похолоданием.

Мэр Ельца Максим Жабин обратился к жителям города в связи с предстоящим резким похолоданием. С 1 по 5 февраля по прогнозу МЧС температура воздуха в городе может опуститься до −26°С. Глава администрации призвал ельчан быть осторожнее и избегать длительного пребывания на улице.

Для родителей учащихся мэр сообщил, что школьники имеют право остаться дома в понедельник и вторник, 1 и 2 февраля. Окончательное решение принимают семьи, но необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя.

Также из-за неблагоприятных погодных условий отменены запланированные на понедельник работы по демонтажу новогоднего уличного декора. К ним приступят позже, когда морозы отступят.
Комментарии (6)

Нюся
32 минуты назад
А в Липецке не будет морозов? Школьников не переведут на дистанционку?
Ответить
А Липецк?
39 минут назад
Там кошмар на улице, как начальная школа пойдет? Некоторым по горло!
Ответить
ага
46 минут назад
Классный руководитель выполняет несколько функций, которые направлены на воспитание, организацию работы в классе, коммуникацию с учащимися и анализ их развития. Некоторые направления воспитательной функции классного руководителя: планирование, реализация и анализ воспитательных мероприятий (проведение классных часов,тематических бесед и другое), создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности каждого ученика, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.
Ответить
Местный
сегодня, 09:32
Все таки еще есть здравомыслящие руководители.
Ответить
Местный
сегодня, 09:32
Все таки еще есть здравомыслящие руководители.
Ответить
школьник в возрасте
сегодня, 09:30
если дети неделю не будут ходить в школу, что-нибудь изменится у них в знаниях? что с детскими садами? водителями автобусов частного и муниципального транспорта?
Ответить
