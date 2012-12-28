В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы

Основные масленичные гулянья запланированы на 22 февраля.





Программа — традиционная: силовые состязания, масленичный столб, народные забавы, концертные номера и сожжение чучела.

В Липецке уже готовы попрощаться с зимой: глава города Роман Ченцов опубликовал программу Масленицы.«В этом году Масленица пройдёт раньше обычного, и мы заранее подготовили насыщенную и разнообразную программу. Уже 21 февраля праздничные мероприятия состоятся на двух городских площадках. С 11 до 12 часов гостей будут ждать в детском парке «Сказка» на улице Ленина, а с 15 до 16 часов – на Европейском бульваре на улице Свиридова», – отметил Роман Ченцов.Основные масленичные гулянья запланированы на 22 февраля. В этот день праздник развернётся сразу на 15 площадках в разных районах Липецка.