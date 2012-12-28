Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Сурок умер, а ёж спит
Общество
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана
Общество
Читать все
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота
Происшествия
На улице Гагарина автобус столкнулся с кроссовером
Происшествия
Липецкая область оказалась на 40 месте в стране по доступности бензина
Общество
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
За неделю ОРВИ заболели 5343 человека
Здоровье
Междугородний автобус и легковушка столкнулись в селе Талица
Происшествия
В Становлянском районе в двойном столкновении погиб 35-летний водитель
Происшествия
Читать все
Общество
593
27 минут назад
9

Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль

Его владельца не могут найти.

Работы по устранению утечки у дома № 48 по улице Стаханова переносятся из-за припаркованного автомобиля. На месте предполагаемых работ первоначально стояли три машины, две отогнали. Владельца третьей не могут найти.

«Наши специалисты пытались найти его владельца — писали в общедомовой чат, пытались использовать сигнализацию на машине, просили местных жителей опознать автомобиль. Однако выяснить владельца не удалось», — сообщили в «РВК-Липецк».

Если автомобиль уберут, водопровод начнут латать завтра, 3 февраля.

На время работ будет отключена холодная вода в домах на улицах: Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а; Москаленко, 1; Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27; Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52. Подвоз воды обещают организовать по заявкам потребителей.

Напомним, водопровод прорвало утром 31 января. Коммунальный ручей залил, как двор дома на Стаханова, 48, так и соседних — на улице Белана. Жители домов два дня просили о помощи, а в воскресенье ручей заледенел. В него вмерзли несколько автомобилей.





Тот, что мешает работам, не в их числе, его можно отогнать.

Заглавное фото пресс-службы «РВК-Липецк»
снегопад
лед
порыв трубы
0
0
0
0
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Буквоед
1 минуту назад
Отправить на штрафстоянку,пусть платит!
Ответить
Еще
3 минуты назад
в четверг вода хлестала, а не с 31.01.
Ответить
Шкраб
4 минуты назад
Это, наверное, очень серьезная проблема - по номеру автомобиля найти владельца?
Ответить
Бабка Первая
5 минут назад
ЧуднО. И водители странные. И ГАИ помочь не может.
Ответить
Швондер
7 минут назад
Латать? ))) А кто вам мешал превентивно его заменить заранее!!! уважаемые господа из РВК? А теперь вам автомобили мешают. Получается как тришкин кафтан
Ответить
Просто человек
8 минут назад
Не могут найти? ГИБДД в помощь.
Ответить
Тыква
8 минут назад
А то есть сейчас просто так воду отключали? Перекрыли, потом посмотрели фронт работ, увидели препятствие и перенесли все на завтра. Ну на завтра хоть есть время подготовиться
Ответить
Тыква
10 минут назад
А то есть сейчас просто так воду отключали? Перекрыли, потом посмотрели фронт работ, увидели препятствие и перенесли все на завтра. Ну на завтра хоть есть время подготовиться
Ответить
Баба Нюра
11 минут назад
Как плохому танцору, всегда што-то мешает
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить