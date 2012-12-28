Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Его владельца не могут найти.
«Наши специалисты пытались найти его владельца — писали в общедомовой чат, пытались использовать сигнализацию на машине, просили местных жителей опознать автомобиль. Однако выяснить владельца не удалось», — сообщили в «РВК-Липецк».
Если автомобиль уберут, водопровод начнут латать завтра, 3 февраля.
На время работ будет отключена холодная вода в домах на улицах: Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а; Москаленко, 1; Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27; Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52. Подвоз воды обещают организовать по заявкам потребителей.
Напомним, водопровод прорвало утром 31 января. Коммунальный ручей залил, как двор дома на Стаханова, 48, так и соседних — на улице Белана. Жители домов два дня просили о помощи, а в воскресенье ручей заледенел. В него вмерзли несколько автомобилей.
Тот, что мешает работам, не в их числе, его можно отогнать.
Заглавное фото пресс-службы «РВК-Липецк»
