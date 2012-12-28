Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Погода в Липецке
1004
сегодня, 17:00
2
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Скандинавский антициклон не дает уйти морозу из региона.
Среднесуточные температуры воздуха составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -28 до -33, днем – от -17 до -22 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -30 до -32 градусов, днем — от -18 до -20 градусов.
День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.
2
2
0
5
1
Комментарии (2)