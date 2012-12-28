Все новости
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Сурок умер, а ёж спит
Общество
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Происшествия
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
Школьники Воловского округа переведены на дистант до 6 февраля
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
НЛМК — в числе лидеров рейтинга ответственности крупных компаний перед сотрудниками
Общество
В Чаплыгинском округе три человека отравились угарным газом
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 5343 человека
Здоровье
Междугородний автобус и легковушка столкнулись в селе Талица
Происшествия
Погода в Липецке
1004
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов

Скандинавский антициклон не дает уйти морозу из региона.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-восточной периферии Скандинавского антициклона — будет преимущественно без осадков, сохранится аномально холодная погода. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -28 до -33, днем – от -17 до -22 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -30 до -32 градусов, днем — от -18 до -20 градусов.

День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.

мороз
похолодание
2
2
0
5
1

Комментарии (2)

Сначала новые
САИ
55 минут назад
Температура всё понижается, как уличная, так и в, квартире. По пр. Победы д. 75 - 16 заявок в ЕДС, 12 заявок у УК, сообщение в жил.инспекцию, в ЖКХ мэрии ,сообщение в прокуратуру - результат никакой. Температура в квартире 6; 8 градусов. Кто то из чиновников читают эти сообщения?!
Ответить
Тать-яна
сегодня, 17:08
В 2010 году был холодный январь и февраль, но потом летом природа в полной мере компенсировала холод.
Ответить
