В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов

Скандинавский антициклон не дает уйти морозу из региона.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-восточной периферии Скандинавского антициклона — будет преимущественно без осадков, сохранится аномально холодная погода.Среднесуточные температуры воздуха составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -28 до -33, днем – от -17 до -22 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -30 до -32 градусов, днем — от -18 до -20 градусов.День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.